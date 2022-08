Weer prijs voor Jumbo-Visma: ijzersterke Christophe Laporte slaat dubbelslag in Denemarken

Leider Magnus Sheffield en eerste achtervolger Christophe Laporte begonnen in dezelfde tijd aan de korte, maar lastige slotrit richting Vejle. Een pittig klimmetje in het slot werd liefst 5x beklommen, maar pas in de laatste ronde viel de beslissing.

Sheffield en Laporte werden bergop allebei perfect afgezet, waarna ze met z'n tweeën in de slotkilometer bikkelden voor dag- en eindwinst.

Alsof het niets was ging Laporte in de laatste rechte lijn op en over de winnaar van de Brabantse Pijl, goed voor zeges 39 en 40 voor Jumbo-Visma. Daarmee gaat de gele brigade voorbij Quick Step-Alpha Vinyl in de zegestand van dit seizoen.