Jasper Philipsen en Sasha Weemaes zorgen voor Belgisch één-tweetje in Denemarken

De Tourvorm is er nog bij Jasper Philipsen. Een maand geleden won de Limburger nog op de Champs-Elysées, vandaag was hij aan het feest in Skive. De Belgen zouden de overwinning van Philipsen ook samen kunnen vieren. Sasha Weemaes sprintte naar een knappe 2e plaats, met Jasper Stuyven (4e) en Vito Braet (8e) kleurde de top 10 wel erg Belgisch.

Sterke Weemaes

De vluchters, met daarbij ook Ludovic Robeet, werden gegrepen bij het ingaan van de finale. Een massaspurt in de straten van Skive moest beslissen wie de 4e etappe ging winnen.

Jumbo-Visma leek haar tweevoudige ritwinnaar Olav Kooij in stelling te brengen, maar het was Christoph Laporte die zijn zinnen gezet had op deze etappe én de leiderstrui. De Fransman kon zijn kunstje van in de Tour niet herhalen en werd weer ingerekend.

In de massasprint bleek Jasper Philipsen de snelste. 'De Vlam van Ham' trok de overwinning overtuigend naar zich toe. Sasha Weemaes strandde in zijn wiel, Ethan Vernon werd 3e.

Zaterdag probeert Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers) zijn eindzege veilig te stellen. De Amerikaan mag dan wel geen seconden prijsgeven aan Christophe Laporte die nog steeds in dezelfde seconde op de tweede plaats staat.

Val van Bernal