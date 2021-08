LIVE: Evenepoel is onderweg in Denemarken, klopt hij de tijd van Kragh Andersen?

Fase per fase

Fase per fase

Evenepoel wint de slottijdrit met 1 seconde voorsprong! Nipt. Nipter. Niptst. Remco Evenepoel wint de slottijdrit met één seconde voorsprong op Kragh Andersen!

Van der Sande bijna minuut boven Kragh Andersen. Tosh Van der Sande verliest zijn plekje op het podium in de Ronde van Denemarken. Hij eindigt ruim 50 seconden boven de tijd van Kragh Andersen.

Pedersen 4 seconden boven Kragh Andersen. Uitstekende tijdrit van Mads Pedersen. De Deen blijft wel ruim 4 seconden boven de beste tijd van landgenoot Kragh Andersen.

Kleine correctie Evenepoel. Evenepoel is 3 minuten onderweg wanneer hij in een scherpe bocht even moet corrigeren. Toch maar opletten...

Beste tijd voor Soren Kragh Andersen, wat doet Evenepoel? In zijn lichtblauwe leiderstrui is Remco Evenepoel van start gegaan. Legt hij de 10,8 kilometer af in een toptijd? Thuisrijder Soren Kragh Andersen zette ondertussen de beste tijd neer.

Pedersen van start. Mads Pedersen is aan zijn tijdrit begonnen. Kan de Deen over Tosh Van der Sande springen in het klassement?

Aftellen naar Van der Sande en Evenepoel. Anthon Charmig bolt van het startpodium. Na hem volgen nog 5 renners: Mike Teunissen, Nick van der Lijke, Mads Pedersen, Tosh Van der Sande en uiteraard... Remco Evenepoel.

Pech voor Tiller. Domper voor Rasmus Tiller. De nummer 8 uit het klassement heeft kort na de start meteen problemen met zijn fiets. Weg mooie eindklassering.

Steimle blijft boven tijd Affini. Alles uit de kast gehaald, maar geen snelste tijd. Jannik Steimle blijft 7 seconden boven Afini. De Duitser van Deceuninck-Quick Step gaat na de finish meteen op de grond liggen. Een ongewoon beeld na een relatief korte tijdrit.

Cavendish populair in Frederiksberg. Mark Cavendish zal er een ererondje van maken in Frederiksberg. Op het startpodium wordt de Brit luid toegejuicht door de aanwezige fans. Herinneren de Denen zich nog zijn wereldtitel van 2011 in Kopenhagen? Cavendish bedankt ze met twee opgestoken handen.

Knaltijd van Affini! Edoardo Affini zet een referentietijd neer. De Italiaan van Jumbo-Visma snijdt maar liefst 20 seconden af van de tijd van Hulgaard.

15:58 Mark Cavendish draait warm voor zijn tijdrit, collega-sprinter Dylan Groenewegen is net van het startpodium gerold. 15 uur 58. Mark Cavendish draait warm voor zijn tijdrit, collega-sprinter Dylan Groenewegen is net van het startpodium gerold.

Denen domineren momenteel. Opnieuw lost de ene Deen de andere af. Morten Hulgaard van Uno-X Norwegian doet de chronometer stoppen na 12 minuten en 41 seconden. De beste tijd.

Jorgensen snelste tijd. De ene Deen lost de andere af bovenaan het voorlopige klassement. Adam Holm Jorgensen is de nieuwe snelste man.

Muff voorlopig de snelste. Uiteraard moeten de grote kanonnen nog komen. Maar Frederik Muff heeft voorlopig de snelste eindtijd neergezet. Hij doet 4 seconden beter dan Quaade en was ook 15 seconden sneller dan Keisse.

14:49 14 uur 49. Rondje rond Frederiksberg. De slottijdrit van 10,8 kilometer wordt volledig afgewerkt in de Deense gemeente Frederiksberg. Met enkele gevaarlijke U-bochten en obstakels wordt het een technisch parcours. Bovendien wordt er regen verwacht. . Rondje rond Frederiksberg De slottijdrit van 10,8 kilometer wordt volledig afgewerkt in de Deense gemeente Frederiksberg. Met enkele gevaarlijke U-bochten en obstakels wordt het een technisch parcours. Bovendien wordt er regen verwacht.