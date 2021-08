Evenepoel zet kroon op het werk: Belg wint met 1 seconde verschil slottijdrit in Denemarken

Nummer 7 is een feit. Remco Evenepoel schrijft opnieuw een mooie rittenkoers bij op zijn palmares. Na de Rondes van België (2x), San Juan, Algarve, Burgos en Polen was hij nu de beste in Denemarken.



Evenepoel legde de basis voor zijn eindwinst door donderdag uit te pakken in de koninginnenrit. Daar zette hij de concurrentie op bijna anderhalve minuut achterstand na een knappe solo.



Vandaag zette Evenepoel de puntjes op de i in de slottijdrit. Daarin had Edoardo Affini als eerste een referentietijd neergezet, nadat enkele thuisrijders de koppositie afwisselden. Søren Kragh Andersen dook vervolgens onder de tijd van de Italiaan.



Zou de Deense thuisrijder het halen? Niemand kwam nog aan zijn tijd. Tot Remco Evenepoel om 16.53 uur van het startpodium bolde. De Belg snelde door de straten van Frederikstad. En dook uiteindelijk één seconde onder de tijd van Søren Kragh Andersen.



Voor Evenepoel een flinke opsteker richting het EK in Trentino, zijn eerstvolgende doel.