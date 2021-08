Amerikaan Joyce is snelste vluchter, troon van Evenepoel onbedreigd

Aaron Van Poucke (Topsport Vlaanderen) maakte deel uit van de vlucht van de dag, die door de ploeg van leider Evenepoel en sprinter Cavendish tijdig leek binnen gehengeld te worden.

Maar door de wind werd niet alleen het peloton stevig uitgedund, maar kregen we ook een selectieve wedstrijd. Mads Pedersen probeerde van een pukkeltje in de finale nog te profiteren om naar voren te springen, maar ook hem zou het niet lukken om nog de aansluiting te maken.

In de sprint speelde Van Poucke alles of niets, maar hij ging veel te vroeg aan en werd overvleugeld door zijn vluchtgezellen. Colin Joyce timede zijn inspanning het best. Het is de 3e profzege uit de carrière van de 27-jarige Amerikaan. In 2018 won hij ook al in Scandinavië, in de Ronde van Noorwegen.