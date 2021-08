Sterke Mads Pedersen is Dylan Groenewegen te snel af in Ronde van Denemarken

Na Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) in de openingsrit heeft Mads Pedersen (Trek-Segafredo) de tweede etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. In de massasprint was de Deen sneller dan Dylan Groenewegen en Giacomo Nizzolo (Qhubeka-NextHash). Een gretige Remco Evenepoel liet zich in het slot nog een paar keer opmerken.