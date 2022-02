LIVE: Kroont Jasper Philipsen zich nogmaals tot sprintsjeik in de UAE Tour?

10:01 10 uur 01. Vergeet uw Wielermanager niet! Tik tak, tik tak. De Omloop Het Nieuwsblad trekt morgen de sprint aan voor het klassieke wielervoorjaar Ook in 2022 zorgt de Sporza Wielermanager voor extra spanning in die periode. Van Aert of toch maar Van der Poel als kopman? En welk onbekend talent wordt de verrassing in jouw ploeg? Je hebt nog 24 uur voor de start van de eerste koers, maak nu je ploeg aan. . Vergeet uw Wielermanager niet! Tik tak, tik tak. De Omloop Het Nieuwsblad trekt morgen de sprint aan voor het klassieke wielervoorjaar Ook in 2022 zorgt de Sporza Wielermanager voor extra spanning in die periode. Van Aert of toch maar Van der Poel als kopman? En welk onbekend talent wordt de verrassing in jouw ploeg? Je hebt nog 24 uur voor de start van de eerste koers, maak nu je ploeg aan.

09:50 + 4'17". Het peloton lijkt de vluchters de zegen te geven. Pogacar en co gunnen het sixtet meteen een viertal minuten. . 09 uur 50. + 4'17" Het peloton lijkt de vluchters de zegen te geven. Pogacar en co gunnen het sixtet meteen een viertal minuten.

09:50 09 uur 50. Naar wie moet u uitkijken bij een sprint? Het lijstje met sprinters is best lang in deze UAE Tour: Pascal Ackermann (UAE), Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix), Sam Bennett (Bora), Elia Viviani (Ineos), Dylan Groenewegen (BikeExchange), Mark Cavendish (Quick-Step Alpha-Vinyl), Arnaud Démare (Groupama-FDJ), Olav Kooij (Jumbo-Visma) ... Er zijn ook nog heel wat sprinters van de tweede of derde lijn zoals een Danny van Poppel (Bora) of een Max Kanter (Movistar) die op een goede dag hoog kunnen eindigen. Het is koffiedik uitkijken wie straks als primus uit het derde sprintersexamen komt. . Naar wie moet u uitkijken bij een sprint? Het lijstje met sprinters is best lang in deze UAE Tour:

Pascal Ackermann (UAE), Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix), Sam Bennett (Bora), Elia Viviani (Ineos), Dylan Groenewegen (BikeExchange), Mark Cavendish (Quick-Step Alpha-Vinyl), Arnaud Démare (Groupama-FDJ), Olav Kooij (Jumbo-Visma) ...

Er zijn ook nog heel wat sprinters van de tweede of derde lijn zoals een Danny van Poppel (Bora) of een Max Kanter (Movistar) die op een goede dag hoog kunnen eindigen.

Het is koffiedik uitkijken wie straks als primus uit het derde sprintersexamen komt.

09:42 09 uur 42. Het klassement:. 1. Tadej Pogacar - UAE 2. Filippo Ganna – Ineos Grenadiers +4” 3. Aleksandr Vlasov - Bora Hansgrohe +14” 4. Adam Yates – Ineos Grenadiers +17” 5. Neilson Powless - EF-EasyPost +25” 6. João Almeida – UAE +30” 7. Pello Bilbao – Bahrain Victorious +37” 8. Óscar Rodríguez – Movistar +40” 9. Ruben Guerreiro - EF-EasyPost +42” 10. Geoffrey Bouchard - AG2R-Citroën +43” . Het klassement: 1. Tadej Pogacar - UAE

2. Filippo Ganna – Ineos Grenadiers +4”

3. Aleksandr Vlasov - Bora Hansgrohe +14”

4. Adam Yates – Ineos Grenadiers +17”

5. Neilson Powless - EF-EasyPost +25”

6. João Almeida – UAE +30”

7. Pello Bilbao – Bahrain Victorious +37”

8. Óscar Rodríguez – Movistar +40”

9. Ruben Guerreiro - EF-EasyPost +42”

10. Geoffrey Bouchard - AG2R-Citroën +43”

09:31 09 uur 31. Zes vluchters, geen Belgen. Bij het neerdalen van de vlag wuiven zes renners het peloton meteen uit. Dmitri Strachov, de drager van de puntentrui, neemt twee ploegmaats Mathias Vacek en Pavel Kotsjetkov mee op sleeptouw. Johnatan Canaveral en Alessandro Tonelli vormen het vluchtersduo van Bardiani-CSF-Faizanè. De Fransman Paul Paul Lapeira is de eenzame vluchter van AG2R-Citroën . Zes vluchters, geen Belgen Bij het neerdalen van de vlag wuiven zes renners het peloton meteen uit. Dmitri Strachov, de drager van de puntentrui, neemt twee ploegmaats Mathias Vacek en Pavel Kotsjetkov mee op sleeptouw. Johnatan Canaveral en Alessandro Tonelli vormen het vluchtersduo van Bardiani-CSF-Faizanè. De Fransman Paul Paul Lapeira is de eenzame vluchter van AG2R-Citroën

09:24 09 uur 24.

09:21 09 uur 21 match begonnen START Het startschot voor de 6e rit van de UAE Tour is gegeven. De sprinters krijgen vandaag waarschijnlijk een laatste kans om een massasprint naar hun hand te zetten. Als Jasper Philipsen wint, scoort hij in zijn seizoensopener in de Verenigde Arabische Emiraten meteen een hattrick.

08:41 08 uur 41. Biljartvlakte. Zoals u kan zien op de onderstaande tweet, heeft het parcours niet veel reliëf. In de straten van Dubai krijgen de renners 180 vlakke kilometers voor de wielen geschoven. Alles lijkt erop te wijzen dat we vandaag opnieuw gaan sprinten voor de overwinning. Of gooit de woestijnwind zand in de ogen van de spurtersblokken? . Biljartvlakte Zoals u kan zien op de onderstaande tweet, heeft het parcours niet veel reliëf. In de straten van Dubai krijgen de renners 180 vlakke kilometers voor de wielen geschoven. Alles lijkt erop te wijzen dat we vandaag opnieuw gaan sprinten voor de overwinning. Of gooit de woestijnwind zand in de ogen van de spurtersblokken?

08:41 08 uur 41.

08:39 08 uur 39. Zo ging het gisteren. Jasper Philipsen is de snelste man in deze UAE Tour, na de 1e won hij gisteren ook de 5e rit in de UAE Tour. Onze landgenoot werd door zijn teammaats van Alpecin-Fenix goed afgezet in de 3e massaspurt en remonteerde vlot Sam Bennett. De jonge Nederlander Olav Kooij eindigde nog tweede. Tadej Pogacar reed lek in de finale, maar bleef leider. . Zo ging het gisteren Jasper Philipsen is de snelste man in deze UAE Tour, na de 1e won hij gisteren ook de 5e rit in de UAE Tour. Onze landgenoot werd door zijn teammaats van Alpecin-Fenix goed afgezet in de 3e massaspurt en remonteerde vlot Sam Bennett. De jonge Nederlander Olav Kooij eindigde nog tweede. Tadej Pogacar reed lek in de finale, maar bleef leider.