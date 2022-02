LIVE: Gazprom-RusVelo toont zich opnieuw, Jasper Philipsen wil hattrick in UAE Tour

12:19 12 uur 19. Draagt Bennett straks opnieuw de palm? Mooie beelden zal het alleszins opleveren. De renners stevenen af op het gekende palmboomvormige eiland Jumeirah. Daar ligt vandaag ook de tweede en laatste tussensprint. Vorig jaar speelde het eiland geen bijrolletje zoals vandaag, maar de hoofdrol in de voorlaatste etappe van de rittenkoers toen. Sam Bennett (toen bij Deceuninck-Quick Step) won er vorige editie de 2e krachtmeting tussen de sprinters. Bennett werd toen perfect gegangmaakt door Mørkøv. Vandaag rekent de snelle man van Bora-Hansgrohe op Nederlander Danny van Poppel om hem af te zetten in de laatste meters. . Draagt Bennett straks opnieuw de palm? Mooie beelden zal het alleszins opleveren. De renners stevenen af op het gekende palmboomvormige eiland Jumeirah. Daar ligt vandaag ook de tweede en laatste tussensprint. Vorig jaar speelde het eiland geen bijrolletje zoals vandaag, maar de hoofdrol in de voorlaatste etappe van de rittenkoers toen.

Sam Bennett (toen bij Deceuninck-Quick Step) won er vorige editie de 2e krachtmeting tussen de sprinters. Bennett werd toen perfect gegangmaakt door Mørkøv. Vandaag rekent de snelle man van Bora-Hansgrohe op Nederlander Danny van Poppel om hem af te zetten in de laatste meters.

12:07 12 uur 07. Leesvoer voor vandaag. De knaldrang bij Lotto-Soudal is een van de vaststellingen van de voorbereidingskoersen van de voorbije weken. Trekt de Belgische ploeg de lijn door in de afspraken die echt van belang zijn? In De Tribune werden de Lotto-prestaties geanalyseerd door Karl Vannieuwkerke, José De Cauwer en Thijs Zonneveld.



12:00 12 uur . Belgen in de UAE Tour. 41. Gianni Vermeersch - Alpecin-Fenix 66. Xandres Vervloesem - Lotto-Soudal 89. Stan Van Tricht - Quick Step-Alpha Vinyl 93. Tom Devriendt - Intermarché-Wanty-Gobert 100. Stijn Steels - Quick Step-Alpha Vinyl 105. Jasper Philipsen - Alpecin-Fenix 120. Jonas Rickaert - Alpecin-Fenix

11:57 11 uur 57. Expo 2020 Dubai. Connecting minds creating the future. Het motto van de wereldtentoonstelling die momenteel aan de gang is in Dubai. Het peloton van de UAE Tour krijgt vandaag alvast een toegangsticketje voor het prestigieuze evenement. Het parcours van de zesde etappe golft langs de bezienswaardigheden van de expo.



11:52 11 uur 52. We raakten niet in paniek toen ik lek reed. Ik geloofde in de jongens en zij brachten me veilig terug naar het peloton. Het was perfect teamwerk. Tadej Pogacar, na zijn lekke band in de slotfase gisteren.

11:31 11 uur 31. Halfweg, een stand van zaken:. Het peloton passeerde zonet kilometerpaal 90. Dat betekent meteen dat de renners al de helft van het parcours verorberd hebben. Er is nog steeds een kopgroep van 6 renners die op twee minuten van het peloton bengelen. Het ontsnapte sixtet bestaat voor de helft uit renners van het Russische Gazprom-Rusvelo. Met Dmitri Strachov, de drager van de tussensprinttrui, Mathias Vacek en Pavel Kotsjetkov is de ploeg opnieuw dominant in de kopgroep. Johnatan Canaveral en Alessandro Tonelli van Bardiani-CSF-Faizanè, en Fransman Paul Lapeira van AG2R-Citroën vormen de andere 50%.

Het ontsnapte sixtet bestaat voor de helft uit renners van het Russische Gazprom-Rusvelo. Met Dmitri Strachov, de drager van de tussensprinttrui, Mathias Vacek en Pavel Kotsjetkov is de ploeg opnieuw dominant in de kopgroep. Johnatan Canaveral en Alessandro Tonelli van Bardiani-CSF-Faizanè, en Fransman Paul Lapeira van AG2R-Citroën vormen de andere 50%.

11:28 11 uur 28. Gazprom-RusVelo toont zich (opnieuw). Het is een constante in deze UAE Tour. De mannen van de Russische wielerploeg Gazprom-RusVelo domineren de vroege vlucht. Er was maar één etappe waar het geen mannetje mee had in de ontsnapping. De overige 4 keer stuurde de ploegleiding telkens 2 of 3 pionnen mee. Dmitri Strachov, leider in het tussensprintklassement, is de vaste klant bij uitstek. De Rus werd al 4 keer in de aanval gestuurd.

11:15 Strachov wordt in de kopgroep geflankeerd door twee ploegmakkers van Gazprom-RusVelo. 11 uur 15. Strachov wordt in de kopgroep geflankeerd door twee ploegmakkers van Gazprom-RusVelo

10:58 Gemiddelde snelheid: 45 km/h. De eerste statistieken sijpelen binnen vanuit Dubai. Het peloton lijkt een rustige dag tegemoet te trappelen. Het eerste uur werd aan een gemiddelde snelheid van 45 kilometer per uur afgerond. Zo ziet u maar, "op het gemak" is relatief bij een profrenner.

10:50 10 uur 50. Zal Cavendish meesprinten? Van de hemel, naar de hel. Op de tweede dag in de UAE Tour vloerde Cavendish Philipsen in een prestigesprint. Dat spierballengerol was meteen goed voor de etappezege. Maar het feestje van Cav was geen lang leven beschoren. Eergisteren kwam de Britse spurtbom zwaar ten val. Gisteren likte Cavendish zijn wonden nog en besliste dan maar om zich niet te mengen in de derde massasprint. De snelle man van Quick Step-Alpha Vinyl rolde pas als 83e binnen. Of hij vandaag opnieuw zal meedingen voor de overwinning blijft dus een vraagteken.

Gisteren likte Cavendish zijn wonden nog en besliste dan maar om zich niet te mengen in de derde massasprint. De snelle man van Quick Step-Alpha Vinyl rolde pas als 83e binnen. Of hij vandaag opnieuw zal meedingen voor de overwinning blijft dus een vraagteken.

10:37 10 uur 37. Strachov blijft punten pakken. Jawel, Dmitri Strachov doet wat hij moet doen. De Rus sprokkelt het maximum van de punten (8) bij het eerste tussenpunt. Zijn ploegmakker Pacel Kotsjetkov steekt vijf punten in zijn zak, Alessandro Tonelli de overige 3.

10:34 De eerste tussensprint lonkt. Dmitri Strachov eiste niet zomaar een plekje op in de kopgroep. De Rus van Gazprom-RusVelo rijdt in de UAE Tour rond met de tussensprint-trui. Over een vijftal kilometer staat er een eerste tussensprint op het programma. Een uitgelezen kans om opnieuw verder weg te lopen in het puntenklassement.

10:18 Kan Elia Viviani vandaag nog eens uitpakken? De Italiaan heeft alvast landgenoot en absolute tempobeul, Filippo Ganna, aan zijn zijde. 10 uur 18. Kan Elia Viviani vandaag nog eens uitpakken? De Italiaan heeft alvast landgenoot en absolute tempobeul, Filippo Ganna, aan zijn zijde.

10:01 10 uur 01. Vergeet uw Wielermanager niet! Tik tak, tik tak. De Omloop Het Nieuwsblad trekt morgen de sprint aan voor het klassieke wielervoorjaar Ook in 2022 zorgt de Sporza Wielermanager voor extra spanning in die periode. Van Aert of toch maar Van der Poel als kopman? En welk onbekend talent wordt de verrassing in jouw ploeg? Je hebt nog 24 uur voor de start van de eerste koers, maak nu je ploeg aan.