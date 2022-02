LIVE UAE Tour: Rust in het peloton, maken we ons op voor een koninklijke sprint?

13:13 13 uur 13. Klassementsman Damien Howson komt zijn ploeggenoot Bewley wat steun verlenen. Het is zo stilaan wel nodig want het verschil bedraagt nog steeds 2'30". . Klassementsman Damien Howson komt zijn ploeggenoot Bewley wat steun verlenen. Het is zo stilaan wel nodig want het verschil bedraagt nog steeds 2'30".

13:09 13 uur 09. Sam Bewley (BikeExchange) komt in actie in functie van zijn kopman Dylan Groenewegen. De andere ploegen wachten nog even af.

13:07 13 uur 07. Peloton in actie. De ploegleiders roepen hun renners even tot de orde, Kukrle heeft een mooie bonus te pakken. Ze moeten aan het werk om te zorgen dat de Tsjech niet voor een onwaarschijnlijke verrassing zorgt.

13:05 Tijdsverschil. Kukrle diept wel meteen een interessant kloofje uit. De Tsjech heeft al 2'15" te pakken. . 13 uur 05.

13:00 13 uur . In het peloton valt het nog maar eens stil dus nemen we er even de erelijst bij van de Tsjechische kampioen Michael Kukrle. In 2018 won hij nog een etappe in zijn thuisland. In datzelfde jaar won hij ook de Ronde van de Zuid-Bohemen. Dit jaar is zijn eerste seizoen op procontinentaal niveau, voorheen reed hij altijd op continentaal niveau bij Elkov.

12:56 12 uur 56. Demarrage. Na Kotsjetkov en Strachov eerder gaat nu Michael Kukrle van Gazprom-Rusvelo in het offensief. De Tsjech zat in het begin van de etappe ook al even mee voorin.

12:53 12 uur 53. Matthew Holmes (Lotto-Soudal) gaat even voor het peloton uitrijden, maar dat heeft allemaal weinig zin. Hij neemt snel zijn plekje weer in.

12:52 12 uur 52. Pogacar is onrustig en komt naar de kop van het peloton. Het grootste gevaar lijkt opnieuw geweken.

12:51 12 uur 51. En we zijn weer wakker! Alpecin-Fenix heeft genoeg van het lanterfanten en gaat in blok het tempo opschroeven. Ook Jasper Philipsen draait mee rond, krijgen we toch nog afscheiding?

12:51 12 uur 51. Ganna draait vol mee rond, voorlopig zijn er nog geen echte scheurtjes in het peloton. De wind staat niet gunstig om er een echt spektakel van te maken.

12:46 12 uur 46. Slakkengangetje . Gelegenheidssprinter bij Astana Jevgeni Giditsj neemt nog even rustig de tijd om zijn fiets door de mecanicien van dienst te laten nakijken. Nog een 45-tal minuten tot de sprint.

12:40 12 uur 40. Een renner van Israel-Premier Tech rijdt even voor het peloton uit en moet bijna tot stilstand komen om zich weer te laten inlopen. Snel gaat het niet.

12:32 12 uur 32. Zal Cav wel sprinten? Na zijn zware valpartij van gisteren is de kans ook aanwezig dat Mark Cavendish helemaal niet zal sprinten. Bij Quick-Step Alpha-Vinyl kan dan misschien de jonge Stan Van Tricht zijn gang gaan.

12:29 12 uur 29. Naar wie moeten we uitkijken? . Het lijstje met sprinters is best lang in deze UAE Tour: Pascal Ackermann (UAE), Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix), Sam Bennett (Bora), Elia Viviani (Ineos), Dylan Groenewegen (BikeExchange), Mark Cavendish (Quick-Step Alpha-Vinyl), Arnaud Démare (Groupama-FDJ), Olav Kooij (Jumbo-Visma). Er zijn ook nog heel wat sprinters van de tweede of derde lijn zoals Danny van Poppel (Bora) of Max Kanter (Movistar) die op een goede dag hoog kunnen eindigen.

12:21 12 uur 21. UAE, Intermarché-Wanty-Gobert, Ineos, BikeExchange en Bahrain rijden naast elkaar op kop van het peloton, het tempo ligt laag. Enkele renners nemen zelfs nog de tijd voor een plasje. Nog 50 kilometer.

12:12 12 uur 12. Vluchters opgeslokt . Zoek voorin niet meer naar Kotsjetkov, Strachov, Tonelli en Canaveral, ze zijn inmiddels opgepeuzeld door het peloton.