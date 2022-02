LIVE UAE Tour: Peloton laat 4 vluchters meteen vertrekken, krijgen we straks waaiers?

09:47 09 uur 47. De voorsprong van de leiders is wat gezakt van ongeveer 3'50" naar 3'10". Het tempo in het peloton is best strak. Filippo Ganna (Ineos) vindt wel nog even de tijd om een babbeltje te slaan met zijn landgenoot en sprinter Matteo Malucelli (Gazprom-Rusvelo). . De voorsprong van de leiders is wat gezakt van ongeveer 3'50" naar 3'10". Het tempo in het peloton is best strak. Filippo Ganna (Ineos) vindt wel nog even de tijd om een babbeltje te slaan met zijn landgenoot en sprinter Matteo Malucelli (Gazprom-Rusvelo).

09:37 Straks waaiers? Aan de vlaggen te zien lijkt er wel wat wind te staan, is dat de reden waarom Alpecin-Fenix het tempo omhoog duwt? Leider Tadej Pogacar is in elk geval attent en zit helemaal voorin. . 09 uur 37. Straks waaiers? Aan de vlaggen te zien lijkt er wel wat wind te staan, is dat de reden waarom Alpecin-Fenix het tempo omhoog duwt? Leider Tadej Pogacar is in elk geval attent en zit helemaal voorin.

09:35 09 uur 35. Alpecin-Fenix aan het front. De mannen van Jasper Philipsen trekken naar voren en het is Scott Thwaites die het tempo verhoogt. Krijgen we straks waaiers? Er zijn meteen enkele kleine scheurtjes in het peloton, maar ze worden snel gedicht. . Alpecin-Fenix aan het front De mannen van Jasper Philipsen trekken naar voren en het is Scott Thwaites die het tempo verhoogt. Krijgen we straks waaiers? Er zijn meteen enkele kleine scheurtjes in het peloton, maar ze worden snel gedicht.

09:31 09 uur 31. Het peloton benut de volledige weg en de renners slaan een babbeltje. Met een temperatuur van om en bij de 24 graden lijkt het voorlopig meer op een trainingsritje. . Het peloton benut de volledige weg en de renners slaan een babbeltje. Met een temperatuur van om en bij de 24 graden lijkt het voorlopig meer op een trainingsritje.

09:26 09 uur 26. We kennen inmiddels de namen van de 4 moedige vluchters. Gazprom is net zoals in de voorbije etappe sterk aanwezig voorin met Pavel Kotsjetkov, Michael Kukrle en uiteraard Dmitri Strachov. Ook de Italiaan Alessandro Tonelli (Bardiani) heeft er zin in vandaag. . We kennen inmiddels de namen van de 4 moedige vluchters. Gazprom is net zoals in de voorbije etappe sterk aanwezig voorin met Pavel Kotsjetkov, Michael Kukrle en uiteraard Dmitri Strachov. Ook de Italiaan Alessandro Tonelli (Bardiani) heeft er zin in vandaag.



09:24 09 uur 24.

09:21 09 uur 21. Gazprom-Rusvelo is actief. De officiële start is gegeven en een handvol renners gaat er meteen vandoor. We herkennen het zwarte shirt van ontsnappingskoning Dmitri Strachov (Gazprom-Rusvelo). Er zijn 2 ploeggenoten van hem mee. . Gazprom-Rusvelo is actief De officiële start is gegeven en een handvol renners gaat er meteen vandoor. We herkennen het zwarte shirt van ontsnappingskoning Dmitri Strachov (Gazprom-Rusvelo). Er zijn 2 ploeggenoten van hem mee.

09:17 09 uur 17 match begonnen Start We zijn eraan begonnen in Ras al Khaimah! Een etappe over een kleine 182 kilometer zonder al te grote hindernissen met aan het einde normaal gezien een koninklijke massasprint.

09:02 09 uur 02.

09:02 09 uur 02. Cavendish start. De Britse spurtbom Mark Cavendish kwam gisteren zwaar ten val, maar staat straks na overleg met de teamdokters van Quick Step-Alpha Vinyl toch aan de start in Ras al Khaimah. . Cavendish start De Britse spurtbom Mark Cavendish kwam gisteren zwaar ten val, maar staat straks na overleg met de teamdokters van Quick Step-Alpha Vinyl toch aan de start in Ras al Khaimah.

08:48 08 uur 48.

08:45 08 uur 45. Sprinten? Na de aankomst boven op de Jebel Jais lijken de sprinters opnieuw aan zet in de UAE. Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) en Mark Cavendish (Quick Step-Alpha Vinyl) lijken de sprintkanonnen van dienst, maar er is concurrentie van onder meer Bennett, Ackermann, Démare, Groenewegen,... Ook zijn waaiers nooit ver weg in de Verenigde Arabische Emiraten. De ploegen houden de weer-apps dan ook best goed in de gaten. . Sprinten? Na de aankomst boven op de Jebel Jais lijken de sprinters opnieuw aan zet in de UAE. Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) en Mark Cavendish (Quick Step-Alpha Vinyl) lijken de sprintkanonnen van dienst, maar er is concurrentie van onder meer Bennett, Ackermann, Démare, Groenewegen,... Ook zijn waaiers nooit ver weg in de Verenigde Arabische Emiraten. De ploegen houden de weer-apps dan ook best goed in de gaten.