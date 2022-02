LIVE UAE Tour: 2 vroege vluchters hebben 7 minuten voorsprong, peloton zet achtervolging in met slotklim in het vizier

11:38 11 uur 38. 7 minuten. Jakob Egholm en Luca Rastelli verdedigen hun voorsprong van 7 minuten op het peloton. Het peloton heeft momenteel moeite om dichterbij te komen. . 7 minuten Jakob Egholm en Luca Rastelli verdedigen hun voorsprong van 7 minuten op het peloton. Het peloton heeft momenteel moeite om dichterbij te komen.

11:26 Na 2 korte beklimmingen is het straks aan de Jebel Jais. 11 uur 26. Na 2 korte beklimmingen is het straks aan de Jebel Jais.

11:24 11 uur 24. De voorsprong van de kopgroep groeit weer. Egholm en Rastelli doen er 30 seconden bij. Op de Jebel Jais zal de koers losbarsten. . De voorsprong van de kopgroep groeit weer. Egholm en Rastelli doen er 30 seconden bij. Op de Jebel Jais zal de koers losbarsten.

11:23 11 uur 23. Nog op het programma in de UAE Tour. Morgen en overmorgen krijgen de sprinters weer een kans in de UAE Tour. De slotetappe van zaterdag kent net zoals vandaag een aankomst bergop. De Jebel Hafeet is wel een stuk korter dan de Jebel Jais. De slotklim van zaterdag is 10,9 kilometer lang aan een gemiddelde van 6,7%. . Nog op het programma in de UAE Tour Morgen en overmorgen krijgen de sprinters weer een kans in de UAE Tour. De slotetappe van zaterdag kent net zoals vandaag een aankomst bergop. De Jebel Hafeet is wel een stuk korter dan de Jebel Jais. De slotklim van zaterdag is 10,9 kilometer lang aan een gemiddelde van 6,7%.

11:09 11 uur 09. Over 70 kilometer beginnen de renners aan de slotklim. Momenteel behouden de 2 koplopers hun voorsprong van 6 minuten. . Over 70 kilometer beginnen de renners aan de slotklim. Momenteel behouden de 2 koplopers hun voorsprong van 6 minuten.

11:01 11 uur 01. Favorieten. Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) toonde in de tijdrit gisteren dat hij in orde is. UAE Team Emirates beschikt over 2 kanshebbers: Tadej Pogacar en João Almeida. Zij zullen proberen om het laken naar zich toe te trekken op de slotklim. Pogacar gaf eerder al aan dat hij zijn zinnen heeft gezet op deze etappe. Adam Yates (Ineos) en Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe) zullen ook alert zijn. Vlasov heerste nog in de Ronde van Valencia. Hij won er een etappe en kroonde zich tot eindwinnaar. Voor Quick-Step Alpha Vinyl is het uitkijken naar Fausto Masnada. Wat kan de Italiaan vandaag op de Jebel Jais? Romain Bardet (Team DSM) is ook een gevaarlijke renner op een klim. Hij heeft wel een achterstand van 32 seconden op Dumoulin. . Favorieten Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) toonde in de tijdrit gisteren dat hij in orde is. UAE Team Emirates beschikt over 2 kanshebbers: Tadej Pogacar en João Almeida. Zij zullen proberen om het laken naar zich toe te trekken op de slotklim. Pogacar gaf eerder al aan dat hij zijn zinnen heeft gezet op deze etappe. Adam Yates (Ineos) en Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe) zullen ook alert zijn. Vlasov heerste nog in de Ronde van Valencia. Hij won er een etappe en kroonde zich tot eindwinnaar. Voor Quick-Step Alpha Vinyl is het uitkijken naar Fausto Masnada. Wat kan de Italiaan vandaag op de Jebel Jais? Romain Bardet (Team DSM) is ook een gevaarlijke renner op een klim. Hij heeft wel een achterstand van 32 seconden op Dumoulin.

10:55 6 minuten. De voorsprong van de 2 koplopers krimpt stilaan. Ze hebben nog een marge van bijna 6 minuten op het peloton. In het pak zitten heel wat klassementsmannen die vandaag hun kans willen grijpen om morgen in de rode leiderstrui te starten. Ze hebben nog 82 kilometer voor de boeg. . 10 uur 55. 6 minuten De voorsprong van de 2 koplopers krimpt stilaan. Ze hebben nog een marge van bijna 6 minuten op het peloton. In het pak zitten heel wat klassementsmannen die vandaag hun kans willen grijpen om morgen in de rode leiderstrui te starten. Ze hebben nog 82 kilometer voor de boeg.

10:45 10 uur 45. Stefan Bissegger in leiderstrui. Stefan Bissegger knalde gisteren naar de overwinning in de korte tijdrit. Vroeg in de wedstrijd schreef hij de snelste tijd op zijn naam en nam vervolgens plaats in de hotseat. Filippo Ganna deed niet beter en moest tevreden zijn met een 2e plaats. Vandaag start de Zwitser van EF Education-EasyPost in de rode leiderstrui. De klimmers zullen het hem vandaag moeilijk maken op de Jebel Jais. . Stefan Bissegger in leiderstrui Stefan Bissegger knalde gisteren naar de overwinning in de korte tijdrit. Vroeg in de wedstrijd schreef hij de snelste tijd op zijn naam en nam vervolgens plaats in de hotseat. Filippo Ganna deed niet beter en moest tevreden zijn met een 2e plaats. Vandaag start de Zwitser van EF Education-EasyPost in de rode leiderstrui. De klimmers zullen het hem vandaag moeilijk maken op de Jebel Jais.

10:41 10 uur 41. Het duo vooraan moet al meer dan een minuut toegeven op het peloton. UAE neemt ondertussen de regie over in het peloton van EF Education-EasyPost. Tadej Pogacar (UAE) kan vandaag al een gooi doen naar de eindwinst in de UAE Tour, maar er moet ook rekening worden gehouden met onder andere Tom Dumoulin. De Nederlander reed gisteren een knappe tijdrit en heeft 4 seconden voorsprong op de Sloveen in het algemeen klassement. . Het duo vooraan moet al meer dan een minuut toegeven op het peloton. UAE neemt ondertussen de regie over in het peloton van EF Education-EasyPost. Tadej Pogacar (UAE) kan vandaag al een gooi doen naar de eindwinst in de UAE Tour, maar er moet ook rekening worden gehouden met onder andere Tom Dumoulin. De Nederlander reed gisteren een knappe tijdrit en heeft 4 seconden voorsprong op de Sloveen in het algemeen klassement.

10:37 10 uur 37. Jonas Vingegaard won vorig jaar op Jebel Jais. Vorig jaar won Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) op de Jebel Jais. Hij was 3 seconden sneller dan Tadej Pogacar en Adam Yates. Vingegaard is er dit jaar niet bij in de UAE Tour, Pogacar en Yates kunnen vandaag beter doen dan een jaar geleden. . Jonas Vingegaard won vorig jaar op Jebel Jais Vorig jaar won Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) op de Jebel Jais. Hij was 3 seconden sneller dan Tadej Pogacar en Adam Yates. Vingegaard is er dit jaar niet bij in de UAE Tour, Pogacar en Yates kunnen vandaag beter doen dan een jaar geleden.

10:22 8 minuten. De voorsprong van de kopgroep bedraagt 8 minuten. In het peloton werkt EF Education-EasyPost voor leider Stefan Bissegger. . 10 uur 22. 8 minuten De voorsprong van de kopgroep bedraagt 8 minuten. In het peloton werkt EF Education-EasyPost voor leider Stefan Bissegger.

10:20 10 uur 20. Mark Cavendish en Michael Morkov maken terug deel uit van het peloton na de valpartij. Cavendish krijgt morgen terug een kans om een overwinning op te strijken want dan is het weer aan de sprinters. . Mark Cavendish en Michael Morkov maken terug deel uit van het peloton na de valpartij. Cavendish krijgt morgen terug een kans om een overwinning op te strijken want dan is het weer aan de sprinters.

10:13 De 2 vroege vluchters van de dag: Jakob Egholm en Luca Rastelli. 10 uur 13. De 2 vroege vluchters van de dag: Jakob Egholm en Luca Rastelli

10:07 Valpartij in het peloton. In het peloton gaan 3 renners tegen de grond. Vadim Pronskiy (Astana Qazaqstan), Mark Cavendish en Michael Morkov (Quick-Step Alpha Vinyl) komen ten val. . 10 uur 07. Valpartij in het peloton In het peloton gaan 3 renners tegen de grond. Vadim Pronskiy (Astana Qazaqstan), Mark Cavendish en Michael Morkov (Quick-Step Alpha Vinyl) komen ten val.

10:04 Tussensprint. Jakob Egholm wint de 1e tussensprint van de dag voor zijn Italiaanse kompaan. Over 90 kilometer wacht hen de volgende tussensprint. Daarna beginnen de renners aan de slotklim. . 10 uur 04. Tussensprint Jakob Egholm wint de 1e tussensprint van de dag voor zijn Italiaanse kompaan. Over 90 kilometer wacht hen de volgende tussensprint. Daarna beginnen de renners aan de slotklim.

09:54 09 uur 54. Kopgroep van 2. We zitten 40 kilometer ver in de wedstrijd en 2 vroege vluchters hebben een stevige voorsprong uitgebouwd. Jakob Egholm (Trek-Segafredo) en Luca Rastelli (Bardiani-CSF-Faizanè) gingen er vlak na het officieel startschot vandoor. Ze rijden 7'14" voor het peloton uit. . Kopgroep van 2 We zitten 40 kilometer ver in de wedstrijd en 2 vroege vluchters hebben een stevige voorsprong uitgebouwd. Jakob Egholm (Trek-Segafredo) en Luca Rastelli (Bardiani-CSF-Faizanè) gingen er vlak na het officieel startschot vandoor. Ze rijden 7'14" voor het peloton uit.

09:45 Het profiel van de etappe. 09 uur 45. Het profiel van de etappe

09:44 09 uur 44. Het parcours. De renners starten in Fujairah en afsluiten doen ze met een aankomst bergop. De Jebel Jais is 18,7 kilometer lang aan een gemiddelde van 5,7%. . Het parcours De renners starten in Fujairah en afsluiten doen ze met een aankomst bergop. De Jebel Jais is 18,7 kilometer lang aan een gemiddelde van 5,7%.