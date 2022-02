LIVE UAE Tour: Geen hoogtemeters, wel wind in nieuwe sprintersetappe

Dylan Groenewegen (BikeExchange-Jayco), Elia Viviani (Ineos), Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl) en Arnaud Démare (Groupama-FDJ) zullen ook tuk zijn op de zege in de Verenigde Arabische Emiraten.

Na 60 kilometer koers heeft een groepje met 3 renners van dezelfde ploeg een voorsprong van 1'15". Pavel Kochetkov, Michael Kukrle en Dmitry Strakhov van Gazprom-RusVelo proberen het peloton af te houden. In de achtergrond speelt de wind al een enorme rol. Het peloton wordt in stukken getrokken.

09 uur 39. Tweede etappe. Het peloton is rond 9.30 u begonnen aan de tweede dag van de UAE Tour. Een biljartlaken wacht de renners op. De sprinters willen hun tweede kans grijpen, al staat er behoorlijk veel wind. Krijgen we waaiers of wordt het een klassieke massasprint? .