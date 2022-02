LIVE UAE Tour: Geen hoogtemeters, wel waaieralarm in 2e etappe

12:20 12 uur 20. Tussensprint over 6 kilometer. De laatste tussensprint van de dag nadert. Op het Yas Marina Circuit vallen er nog punten en seconden te rapen. Dmitry Strakhov zal daar nog wat punten sprokkelen zodat hij nog steviger aan de leiding staat van het tussensprintklassement. . Tussensprint over 6 kilometer De laatste tussensprint van de dag nadert. Op het Yas Marina Circuit vallen er nog punten en seconden te rapen. Dmitry Strakhov zal daar nog wat punten sprokkelen zodat hij nog steviger aan de leiding staat van het tussensprintklassement.

12:19 12 uur 19. Nog 50 kilometer. Het peloton slaagt er momenteel niet in om de kopgroep echt in gevaar te brengen. De 3 renners van Gazprom-RusVelo maken wel tempo. Ze hebben een voorsprong van ongeveer 2 minuten. In 50 kilometer kan nog veel gebeuren en de wind loert om de hoek.

12:16 12 uur 16. Woensdag is het aan de klimmers. De klimmers zullen we woensdag aan het werk zien. In de 4e etappe is het klimmen geblazen. Na 181 kilometer wacht de renners een aankomst bergop. De slotklim is 18,7 kilometer lang aan een gemiddelde van 5,7%. Vorig jaar won Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) op de Jebel Jais.

12:12 12 uur 12. De renners van Movistar zitten goed gepositioneerd vooraan. Jasper Philipsen blijft ook alert en zit in het wiel van zijn ploegmakkers.

12:11 12 uur 11. In het peloton heerst momenteel een rustige sfeer. De renners slaan een babbeltje met elkaar. Alpecin-Fenix doet wel het werk aan kop om seconden goed te maken op de kopgroep. Dylan Groenewegen en Mark Cavendish mengen zich nog niet vooraan.

12:04 12 uur 04. 1 minuut. Het peloton sluipt steeds dichterbij. Nog 1 minuut moeten ze goedmaken op de kopgroep.

12:00 12 uur. Mechanische pech voor Tom Dumoulin. In het peloton kampt Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) met een mechanisch probleem.

11:58 11 uur 58. Dmitry Strakhov staat momenteel 3e in het algemeen klassement. Gisteren won hij de 2 tussensprints en sprokkelde zo bonificatieseconden, maar ook punten voor het puntenklassement. Hij draagt de zwarte trui van het tussensprintklassement vandaag. Strakhov maakt nu ook deel uit van de kopgroep en won daarnet de 1e tussensprint van de dag. Zijn 2 ploeggenoten hebben het hem ook niet moeilijk gemaakt om die punten te pakken.

11:50 11 uur 50. Alpecin-Fenix neemt de touwtjes in handen in het peloton. Dat doen ze in functie van hun sprinter Jasper Philipsen. Sinds vandaag rijdt de Belg rond in de rode leiderstrui.

11:46 11 uur 46. Gemiddelde snelheid. De renners rijden aan een aardig tempo richting finish in Abu Dhabi. Na 2 uur wedstrijd razen ze met een gemiddelde van 45,5 km/h door de hoofdstad.

11:44 11 uur 44. Tijdrit morgen. Morgen krijgen de renners een tijdrit van 9 kilometer voorgeschoteld in de UAE Tour. Net zoals vandaag is de etappe biljartvlak. De eerste renners vertrekt om 10.55u, in de Verenigde Arabische Emiraten is dat dus om 13.55u.

11:37 11 uur 37. 3'23". Het peloton slaagt er toch niet om dichterbij de kopgroep te komen. De 3 koplopers hebben hun voorsprong zelfs uitgebreid. Nog 78 kilometer te gaan en het peloton moet een achterstand van 3'23" goedmaken.

11:37 11 uur 37. Jasper Philipsen wil met blinkende schoenen voor de 2e keer op rij zegevieren in de UAE Tour.

11:25 11 uur 25. De kopgroep ziet zijn voorsprong stilaan slinken. We zijn halverwege de 2e etappe en de sprintersploegen zetten de achtervolging in. Welke rol speelt de wind vandaag nog?

11:20 11 uur 20. Peloton jaagt. In het peloton zitten ze niet langer stil. Ze jagen op de kopgroep van 3. De 3 vroege vluchters hebben een voorsprong van 1'40".

11:11 11 uur 11.

11:08 11 uur 08. Na waaiergevaar eerder in de wedstrijd is het peloton weer compleet.

11:05 11 uur 05. In het peloton leunen ze nu naar achter en gaat het tempo er helemaal uit. Dat is in het voordeel van de 3 renners van Gazprom-RusVelo want hun voorsprong groeit: 2'40".

11:01 11 uur 01. 1'30". De 3 koplopers hebben een kleine voorsprong op het peloton. Ze hebben momenteel een marge van 1'30".