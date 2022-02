LIVE: Xandres Vervloesem is meteen bij de pinken in de UAE Tour

We zijn nog maar pas begonnen en we kunnen al een eerste ontsnapping noteren. Een 5-tal renners heeft het hazenpad gekozen. Met Xandres Vervloesem (Lottou-Soudal) is er een Belg bij. De voorsprong van het kwintet loopt in korte tijd op tot 3 minuten.

09 uur 04. De kanshebbers. Primoz Roglic, eindwinnaar in 2019, is er niet bij. Tadej Pogacar zal vooral rekening moeten houden met Adam Yates, eindwinnaar in 2020 en vorig jaar 2e op ruim een halve minuut van de Sloveen. Voorts is het uitkijken naar Jai Hindley, nieuw bij Bora-hansgrohe en na een horrorseizoen in 2021 ongetwijfeld uit op revanche. Ook zijn ploegmaat Aleksandr Vlasov wordt een te duchten tegenstander. Bahrain-Victorious heeft Gino Mäder en Pello Bilbao als troef. Fausto Masnada, 2e in de Ronde van Oman, is de kopman met dienst voor Quick Step-Alpha Vinyl. Afwachten is ook wat Tom Dumoulin in zijn mars heeft na zijn hoogtestage in Colombia. En wat kan Jan Hirt na zijn eindwinst in Oman? .