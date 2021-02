LIVE: Rust keert terug in het peloton, maar zijwind zorgt voor constante dreiging

12:26 12 uur 26. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1365261195419275267

12:22 12 uur 22. Thomas De Gendt miste daarnet ook de boot van peloton 1, maar hij bevindt zich nu weer in zijn natuurlijke habitat: vooraan het peloton.

12:16 12 uur 16. Waaiergevaar lijkt voorbij. Het leek er even op dat we opnieuw een fameus waaierspektakel voorgeschoteld gingen krijgen, maar voorlopig onderneemt geen enkele ploeg een poging om het op de kant te zetten. We stevenen af op een massasprint.

12:08 Gallopin wint ook tussensprint 2. Tussen het waaierwerk door heeft Tony Gallopin ook de 2e tussensprint voor zijn rekening genomen. Hij neemt zo de zwarte tussensprinttrui van Thomas De Gendt over en mag hem zo goed als zeker mee naar huis nemen. 12 uur 08.

12:04 12 uur 04. Het blijft hard gaan in het peloton door de dreiging van waaiervorming. De 6 koplopers moeten opnieuw wat seconden inleveren: nog 45 seconden.

12:00 12 uur . Alles terug bij elkaar. De rust keert terug in het peloton en alles komt weer bij elkaar. Geen man overboord dus, maar de zijwind zorgt voor een constante dreiging.

11:54 11 uur 54. Ik heb veel vertrouwen getankt uit de voorbije dagen en ik hoop om weer vooraan mee te doen. David Dekker.

11:47 Voorsprong leiders gehalveerd. Omdat ze in het peloton vol het spel van de wind hebben gespeeld, is de voorsprong van de leiders in een klap gehalveerd. Loetsenko en co hebben nog 1'30" over. 11 uur 47.

11:44 11 uur 44. Filippo Ganna heeft de boot gemist en zit in het 2e deel van het peloton. Peloton 1 heeft een halve minuut voorsprong op peloton 2.

11:40 11 uur 40. QuickStep trekt het peloton nog eens op een lint en probeert de boel te forceren. In de achtergrond is het harken.

11:35 11 uur 35. De wind blaast wellicht net niet hard genoeg om het echt in waaiers te trekken. Het peloton is nu wel in 2 grote stukken gebroken.

11:34 11 uur 34. Dan toch eerst waaiervorming? Er wordt nu toch hard doorgetrokken in het peloton. De mannen van Deceuninck-Quick-Step en Israel Start-Up Nation proberen een waaier te trekken en we zien eerste breukjes in het peloton.

11:29 Status quo. De koplopers en het peloton duwen even hard op de trappers. De voorsprong golft nu al een hele tijd rond de 3 minuten. 11 uur 29.

11:14 11 uur 14. De valpartij van daarnet werd fataal voor Florian Stork. De 23-jarige Duitser van Team DSM verlaat de koers.



11:09 De eerste minister van de Verenigde Arabische Emiraten wuift het peloton toe. 11 uur 09.

11:07 Gallopin wint tussensprint. Tony Gallopin komt als eerste over de streep van de tussensprint. De Franse renner van AG2R neemt de volle buit voor Ladagnous en Elosegui. 11 uur 07.

11:03 Valpartij in het peloton. In het peloton gaan ze erbij gaan liggen. We zien iemand van DSM op de grond liggen die er wellicht het zwaarste aan toe is. Door de val is het peloton in 2 stukken uiteen. 11 uur 03.

10:53 10 uur 53. Thomas De Gendt wordt ondertussen geholpen door een mannetje van Quick-Step en Bora. De voorsprong blijft stabiel.