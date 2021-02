LIVE: Wie zet er een vroege vlucht op op weg naar beklimming van Jebel Jais?

09:34 09 uur 34. Het peloton onderweg.

09:26 09 uur 26. Giacomo Nizzolo heeft er echt wel zin in vandaag. De Italiaan is nu op pad met Mathias Frank van AG2R. . Giacomo Nizzolo heeft er echt wel zin in vandaag. De Italiaan is nu op pad met Mathias Frank van AG2R.

09:25 09 uur 25. Ik heb veel tijd verloren in de openingsetappe, maar misschien is de top 10 in het klassement nog mogelijk. Harm Vanhoucke. Ik heb veel tijd verloren in de openingsetappe, maar misschien is de top 10 in het klassement nog mogelijk. Harm Vanhoucke

09:23 09 uur 23. Harm Vanhoucke: "Ik wil me opnieuw tonen". Dinsdag eindigde Harm Vanhoucke op de vijfde plaats in de aankomst bergop. De Belg van Lotto-Soudal heeft zijn zinnen ook op vandaag gezet. "De tweede bergetappe heeft een iets lastigere aanloop en zou me in principe nog beter moeten liggen. Ik wil me uiteraard opnieuw tonen en een goed resultaat behalen." . Harm Vanhoucke: "Ik wil me opnieuw tonen" Dinsdag eindigde Harm Vanhoucke op de vijfde plaats in de aankomst bergop. De Belg van Lotto-Soudal heeft zijn zinnen ook op vandaag gezet. "De tweede bergetappe heeft een iets lastigere aanloop en zou me in principe nog beter moeten liggen. Ik wil me uiteraard opnieuw tonen en een goed resultaat behalen."

09:20 09 uur 20. De vlucht heeft het niet lang volgehouden, het is wachten op een nieuwe ontsnappingspoging. . De vlucht heeft het niet lang volgehouden, het is wachten op een nieuwe ontsnappingspoging.

Vorig jaar deed de UAE Tour Jebel Jais niet aan, maar 2 jaar geleden loodste Laurens De Plus Primoz Roglic naar winst op Jebel Jais. Roglic won toen voor... Tom Dumoulin. 09 uur 17.

09:14 09 uur 14. Vier dapperen, onder wie Europees kampioen Nizzolo, rijden enkele seconden voor het peloton uit. Wie voelt er zich geroepen om de (kleine) kloof te overbruggen? . Vier dapperen, onder wie Europees kampioen Nizzolo, rijden enkele seconden voor het peloton uit. Wie voelt er zich geroepen om de (kleine) kloof te overbruggen?

09:12 09 uur 12.

09:10 09 uur 10. De renners zijn vertrokken voor hun onderneming van 170 kilometer. We zijn benieuwd of er nu wel enkele renners het ruime sop kiezen in de beginfase. . De renners zijn vertrokken voor hun onderneming van 170 kilometer. We zijn benieuwd of er nu wel enkele renners het ruime sop kiezen in de beginfase.

09:10 09 uur 10 match begonnen Start



09:05 Aftellen naar de start. 09 uur 05. Aftellen naar de start

08:55 Het profiel van rit 5. 08 uur 55. Het profiel van rit 5

08:53 08 uur 53. Start om 9u05. Rond de klok van 9 klikken de renners in hun pedalen voor een trot van 170 kilometer. De eerste kilometers gaan lichtjes bergop en lijken de ideale springplank voor de vroege vluchters. . Start om 9u05 Rond de klok van 9 klikken de renners in hun pedalen voor een trot van 170 kilometer. De eerste kilometers gaan lichtjes bergop en lijken de ideale springplank voor de vroege vluchters.

08:45 08 uur 45. Harm Vanhoucke. Kan Harm Vanhoucke vandaag zijn uitstekende vorm van eergisteren bevestigen? Onze jonge landgenoot ging in rit 3 gezwind mee met het kruim van de klassementsmannen. Kom meer te weten over het Belgisch talent in het artikel hieronder. . Harm Vanhoucke Kan Harm Vanhoucke vandaag zijn uitstekende vorm van eergisteren bevestigen? Onze jonge landgenoot ging in rit 3 gezwind mee met het kruim van de klassementsmannen. Kom meer te weten over het Belgisch talent in het artikel hieronder.

08:35 08 uur 35. Klassementsmannen vol aan de bak. Vandaag is het wellicht de laatste kans voor de renners om nog iets aan het algemeen klassement te veranderen. Morgen en overmorgen wordt het opnieuw een sprintersfestijn, dus zal het vandaag moeten gebeuren voor Adam Yates en co. Yates was eergisteren de enige die het tempo van Pogacar kon volgen, maar hij zal toch een huzarenstukje uit zijn dijen moeten schudden om nog kans te maken op eindwinst. De 28-jarige Brit moet 43 seconden goedmaken op de laatste Tourwinnaar en dat lijkt niet van de poes. Voor Joao Almeida lijkt de eindzege al helemaal weg. De jonge Portugees moest in rit 3 de rol relatief vroeg lossen en staat al op meer dan een minuut. . Klassementsmannen vol aan de bak Vandaag is het wellicht de laatste kans voor de renners om nog iets aan het algemeen klassement te veranderen. Morgen en overmorgen wordt het opnieuw een sprintersfestijn, dus zal het vandaag moeten gebeuren voor Adam Yates en co.

