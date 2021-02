LIVE: Gooit de wind weer roet in het eten van de sprinters in de UAE Tour?

11:21 11 uur 21. Nog 100 kilometer te gaan. Het tempo in het peloton wordt opgedreven en de wind komt opsteken. Worden er plannen gesmeed om de massasprint te "boycotten"? . Nog 100 kilometer te gaan. Het tempo in het peloton wordt opgedreven en de wind komt opsteken. Worden er plannen gesmeed om de massasprint te "boycotten"?

11:14 11 uur 14. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1364514869022752769

11:06 11 uur 06. De wind komt opzetten, komen er waaiers? Daar heb je de zijwinden weer. In de eerste rit van de UAE Tour werd het peloton in waaiers getrokken door de stevige wind. Enkele ploegen proberen ook vandaag weer gebruik te maken van de wind. Voorlopig laat niemand zich verrassen en blijft het pak samen. . De wind komt opzetten, komen er waaiers? Daar heb je de zijwinden weer. In de eerste rit van de UAE Tour werd het peloton in waaiers getrokken door de stevige wind. Enkele ploegen proberen ook vandaag weer gebruik te maken van de wind. Voorlopig laat niemand zich verrassen en blijft het pak samen.

11:00 11 uur . Het wedstrijdbeeld blijft voorlopig ongewijzigd. Er worden geen aanvallen meer ondernomen. Het peloton blijft samen en bolt in blok richting de aankomt op "Al Marjan Island". . Het wedstrijdbeeld blijft voorlopig ongewijzigd. Er worden geen aanvallen meer ondernomen. Het peloton blijft samen en bolt in blok richting de aankomt op "Al Marjan Island".

10:52 10 uur 52. De comeback van Elia Viviani. Kan Elia Viviani vandaag meedingen voor de overwinning? De Italiaan van Cofidis onderging vorige maand een hartoperatie. De UAE Tour is een uitstekende test voor hem. Hij werd al 5e in de eerste rit, doet hij vandaag beter? "Ik heb er zin in. Ik wil weten hoe ver ik sta. Het wordt een interessante test. Het belangrijkste is dat ik wedstrijdritme opdoe voor Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo", vertelde Viviani. . De comeback van Elia Viviani Kan Elia Viviani vandaag meedingen voor de overwinning? De Italiaan van Cofidis onderging vorige maand een hartoperatie. De UAE Tour is een uitstekende test voor hem. Hij werd al 5e in de eerste rit, doet hij vandaag beter? "Ik heb er zin in. Ik wil weten hoe ver ik sta. Het wordt een interessante test. Het belangrijkste is dat ik wedstrijdritme opdoe voor Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo", vertelde Viviani.

10:30 10 uur 30. Daar is Thomas De Gendt weer. De Gendt voelt zich duidelijk goed in de UAE Tour. Gisteren pakte hij nog maar eens uit met een lange ontsnapping. Hij werd samen met Tony Gallopin 10 km voor het einde ingerekend. Vandaag laat hij zijn gezicht weer zien. Hij nestelt zich in de voorposten van het peloton en bepaalt mee het tempo. Rekent Lotto-Soudal op de sprint van Caleb Ewan? . Daar is Thomas De Gendt weer De Gendt voelt zich duidelijk goed in de UAE Tour. Gisteren pakte hij nog maar eens uit met een lange ontsnapping. Hij werd samen met Tony Gallopin 10 km voor het einde ingerekend. Vandaag laat hij zijn gezicht weer zien. Hij nestelt zich in de voorposten van het peloton en bepaalt mee het tempo. Rekent Lotto-Soudal op de sprint van Caleb Ewan?

10:26 10 uur 26. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1364504410324410377

10:07 10 uur 07. David Dekker (Jumbo-Visma) wint de tussensprint voor Jonathan Milan (Bahrain-Victorious) en Mattia Cattaneo (Deceuninck Quick-Step). De vroege vluchter van gisteren, Tony Gallopin, spro kkelt het laatste 1 punt. . David Dekker (Jumbo-Visma) wint de tussensprint voor Jonathan Milan (Bahrain-Victorious) en Mattia Cattaneo (Deceuninck Quick-Step). De vroege vluchter van gisteren, Tony Gallopin, sprokkelt het laatste 1 punt.

10:04 Het peloton maakt zich op voor een tussensprint. . Wie sprokkelt de eerste bonificatieseconden van de dag? . 10 uur 04. Het peloton maakt zich op voor een tussensprint. Wie sprokkelt de eerste bonificatieseconden van de dag?

09:54 09 uur 54. Neemt Deceuninck Quick-Step revanche vandaag. Gisteren kreeg de kopman van Deceuninck Quick-Step Joao Almeida een serieuze dreun in het eindklassement. De Portugees staat nu op 1'03" van leider Pogacar en zakt naar de 3e plek. De mannen van Deceuninck Quick-Step hebben met Sam Bennett een stevige optie op ritwinst vandaag. Kan "The Wolfpack" iets forceren in een massasprint? . Neemt Deceuninck Quick-Step revanche vandaag Gisteren kreeg de kopman van Deceuninck Quick-Step Joao Almeida een serieuze dreun in het eindklassement. De Portugees staat nu op 1'03" van leider Pogacar en zakt naar de 3e plek. De mannen van Deceuninck Quick-Step hebben met Sam Bennett een stevige optie op ritwinst vandaag. Kan "The Wolfpack" iets forceren in een massasprint?

09:44 09 uur 44. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1364495085711339521

09:42 09 uur 42. Stilte voor de storm? Na bijna een uur koersen is er nog steeds geen kopgroep gevormd. Het peloton klieft in één geheel door de woestijnvlakte. Komt er nog een ontsnapping of is het wachten op de sprint? . Stilte voor de storm? Na bijna een uur koersen is er nog steeds geen kopgroep gevormd. Het peloton klieft in één geheel door de woestijnvlakte. Komt er nog een ontsnapping of is het wachten op de sprint?

09:29 09 uur 29. Opvallend: Tadej Pogacar, de huidige leider in het eindklassement, finishte 6 van zijn 8 UAE Tour-etappes in de top 10. . Opvallend: Tadej Pogacar, de huidige leider in het eindklassement, finishte 6 van zijn 8 UAE Tour-etappes in de top 10.

09:28 09 uur 28. Het is fijn om mijn prestaties in de Giro te bevestigen. Harm Vanhoucke. Het is fijn om mijn prestaties in de Giro te bevestigen Harm Vanhoucke

09:13 09 uur 13. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1364482539998629890

09:10 Lotto-Soudal trekt vandaag waarschijnlijk de kaart van Caleb Ewan. De 26-jarige Australiër heeft een verschroeiende eindsprint in de benen. 09 uur 10. Lotto-Soudal trekt vandaag waarschijnlijk de kaart van Caleb Ewan. De 26-jarige Australiër heeft een verschroeiende eindsprint in de benen. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1364485663807180801