Wie legt Filippo Ganna ook maar iets in de weg in biljartvlakke tijdrit?

Etappe 2 in de UAE Tour klinkt als muziek in de oren van de hardrijders in het peloton. Een individuele tijdrit van 13 kilometer over een biljartvlak parcours start en eindigt op het Al Hudayriyat eiland in Abu Dhabi. Filippo Ganna is nog maar eens de gedoodverfde favoriet. De eerste renner bolt om 10u45 het startpodium af. Volg de tijdrit live op deze pagina.