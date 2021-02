LIVE: Groep met Van der Poel en 5 man van Deceuninck rijdt alles aan flarden in UAE Tour

Het verschil tussen de twee groepen is exact 1 kilometer. Op de kaarsrechte wegen in de woestijn hebben de achtervolgers uiteraard wel een mikpunt.

11 uur 40. Het verschil tussen de twee groepen is exact 1 kilometer. Op de kaarsrechte wegen in de woestijn hebben de achtervolgers uiteraard wel een mikpunt. .

Geen tijd om te eten. In de bevoorrading neemt bijna niemand een zakje met eten aan in de eerste groep. Nog 89 kilometer te gaan in deze knotsgekke eerste rit. . 11 uur 26.

1'22". In de tweede groep zijn het de jongens van Lotto-Soudal die de kop doen. Caleb Ewan heeft zijn zinnen gezet op de etappe, maar zit voorlopig in een geslagen positie. Het verschil tussen de twee groepen wordt iets groter: 1'22". . 11 uur 24.

11 uur 14. Nog 97 kilomter. De teller geeft nog altijd bijna 100 kilometer aan. Is de kopgroep van plan dit vol te houden tot aan de finish in Al Mirfa? .

11 uur 11. Mooie voorsprong. In de achtervolging op de kopgroep smelten groepen twee en drie samen. De voorsprong van Van der Poel en co. is opgelopen tot 49 seconden. Caleb Ewan en Pascal Ackermann, twee favorieten op de dagzege, zitten in de verdrukking. .