LIVE Ronde van de Algarve: Sterke Wout van Aert stoomt naar de toptijd, is die scherp genoeg om te blijven staan?

Overzicht klassementen

We verwachten vandaag enkel nog strijd om het algemeen klassement, het jongerenklassement en uiteraard de ritzege. Zowel het berg- als puntenklassement zijn al beslist.



De leiderstrui van Jan Christen kan zeker nog door zijn drie naaste achtervolgers Almeida, De Plus of Morgado bedreigd worden. Ook topfavorieten Vingegaard en Roglic zijn niet kansloos. Voor de trui van beste jongere moet Christen enkel nog ploegmaat Morgado vrezen.



In het bergklassement kan German Nicolas Tivani niet meer bijgehaald worden, ondanks de mooie buit op de Alto do Malhao. De puntentrui is officieus al binnen voor Jordi Meeus, Girmay zou de tijdrit al moeten winnen of Fretin zou in de top 3 moeten finishen om die nog over te nemen.