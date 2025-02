"Denk dat het vooral tussen Almeida en De Plus zal gaan": Renaat Schotte kijkt in glazen bol voor slottijdrit in Algarve

Almeida vs. De Plus?

Wat verwacht Renaat Schotte van de afsluiter in de Ronde van de Algarve? "Het is een slottijdrit met wat reliëf. Noem het een mini-klimtijdrit", zegt onze wielerman.



"Ik kijk vooral uit naar Laurens De Plus, die nog altijd op die mooie 3e plaats staat, op een handvol seconden van nummer 2 Almeida."



"Ik denk dat het vooral tussen de Plus en Almeida zal gaan. De Portugees is ongetwijfeld de tijdrijder met betere uitslagen in het verleden, maar ook De Plus kan een aardig stukje tegen de klok rijden. Meestal zijn tijdritten verplichte nummertjes voor hem, maar zondag niet."



"Met een goeie tijdrit kan De Plus zomaar de eindzege in de Algarve op zijn naam schrijven", aldus Schotte, die ook nummer 4 Antonio Morgado nog niet wil afschrijven. "Hem zet ik ook nog bij de kanshebbers."