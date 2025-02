Milan Fretin toont topvorm ook in Portugal met straffe sprintzege in Ronde van de Algarve

Warre Vangheluwe

Dankzij zijn prima resultaten, met onder meer winst in Gullegem Koerse en de gerenommeerde beloftekoers Youngster Coast Challenge versierde Warre Vangheluwe in 2023 een profcontract bij Soudal-Quick Step, vanuit het opleidingsteam van de ploeg.



Vorig seizoen bevestigde de 23-jarige snelle man en aanvaller zijn talent met een ritzege in de Vierdaagse van Duinkerke en helemaal op het einde in de Chinese Tour of Guangxi. Vangheluwe is een van de pionnen waarmee Soudal-Quick Step kan spelen in het Vlaamse voorjaar.