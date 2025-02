LIVE (13.05 uur) - Bekend terrein voor Wout van Aert in de Algarve: hij won vorig jaar kopie van deze rit

Mogen de sprinters nu wél sprinten om de ritzege? Na de farce op dag één wacht in de derde rit een nieuwe kans voor de snelle mannen in de Ronde van de Algarve. Eentje die Wout van Aert wel kan smaken: hij won in 2024 bijna een exacte blauwdruk van deze rit. Maakt onze landgenoot er twee op een rij van in Tavira? Volg het live via deze pagina met tekstupdates vanaf 13.05.