Belgisch sprintsucces in de Ronde van de Algarve! Jordi Meeus vlamt oppermachtig naar zege, Van Aert zat ingesloten

Drie winnaars vooraan

Slechts drie van de tien renners in de kopgroep kunnen zeggen dat ze al een koers gewonnen hebben. Joaquim Silva (Efapel) kroonde zich in 2014 tot Portugees beloftekampioen op de weg, Noah Campos (GI Group Holding-Simoldes-UDO) is tien jaar later de huidige.



César Fonte (Radio Popular-Paredes-Boavista) is op zijn 38e een van de oudgedienden van dit peloton. Hij vierde in 2012 een ritoverwinning in de Ronde van Portugal en in 2018 eentje in de GP Beiras. Fonte staat ook al liefst voor de 14e keer aan de start van de Ronde van de Algarve, een record in dit deelnemersveld.