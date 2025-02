UAE boven in de Algarve: João Almeida gunt ploegmaat Jan Christen de zege op Alto da Foia

do 20 februari 2025 17:45

Ronde van de Algarve Etappe 2 wegwedstrijd 177.6 km 13:10 Lagoa - 17:36 Alto da Fóia einde 0 30 60 90 120 150 177.6

Jan Christen (UAE) heeft na de farce van gisteren de eerste échte etappe in de Ronde van de Algarve gewonnen. Hij wist nét uit de greep van de toppers te blijven op de klim naar Alto da Foia. João Almeida kwam vanuit de achtergrond nog snel aangestormd, maar hij weigerde ook zijn ploegmaat in te rekenen. Laurens De Plus eindigde vanuit de aanval als derde.

Spektakel in het slot in de Ronde van de Algarve, voor de tweede dag op een rij. Met een ijzersterke selectie nam Visma-Lease a Bike de koers resoluut in handen. Jonas Vingegaard wou op de enige aankomst bergop in een rit in lijn toeslaan. Zo hees Wout van Aert zich in zijn knechtenplunje om de vroege vlucht met Brent Van Moer tot de orde te roepen. De harde koerstactiek van de geelhemden wierp zijn vruchten af, want zelfs op de voorlaatste klim bleef er nog maar een elitegroep van een renner of 20 over. Daaruit anticipeerde Laurens De Plus net voor de Alto da Foia, het vertrouwde slotdecor van de tweede rit in de Algarve. Ook Jan Christen sprak zijn geloof uit in die aanval door mee te schuiven. Het leeuwendeel van het werk was voor de Belg, de snedige prikjes kwamen van de Zwitser. Op een allerlaatste knal schoot De Plus net te laat in actie, waardoor Christen gaan vliegen was. Favorieten Vingegaard en Primoz Roglic leken van te ver te moeten komen in de slotkilometer. Dat was alleen buiten João Almeida gerekend. De herrezen Portugees snelde nog tot op het achterwiel van ploegmaat Christen. Vanuit het niets kwam hij als een wervelwind, die wel stopte om zijn jonge maat de ritzege te gunnen. Andermaal feest bij UAE Team Emirates met de dubbelslag! De Plus eindigde wel nog knap als derde, voor kleppers Vingegaard (zesde) en Roglic (negende). Zij hebben werk voor de boeg in de slottijdrit met het oog op eventuele eindwinst.

De Plus: "Denk niet dat de overwinning erin zat"

"Christen was echt heel explosief, ik denk niet dat de overwinning erin zat. Ze hebben het in elk geval goed gespeeld", reageerde De Plus. In de slottijdrit kan hij wel nog volop meespelen voor het klassement met deze uitgangspositie. "Ik had een wildcard gekregen en het is leuk dat ik die kans hier met beide handen kan grijpen. Nu is het volle gas op zondag." "Een geweldige ritwinst, ik ben heel bij", luidde de eerste reactie van jonge wolf Jan Christen. "Ik ben wat sprakeloos om hier te winnen, zeker met dat sterke deelnemersveld." "Ik wil het team bedanken, met Joao (Almeida) en Antonio (Morgado) die me van achteruit beschermden. We zijn hier met z'n drieën voor het klassement. Nu is het zaak van te recuperen voor de tijdrit."