'Nieuwe' openingsrit in Ronde van de Algarve leidt renners langs Evenepoel-standbeeld op Alto da Foia

Klimmen naar Evenepoel-col

Na de slapstick van woensdag is het donderdag wel voor echt in de Ronde van de Algarve. Het peloton maakt zich op voor een pittige rit naar Alto da Foia. Op die col, een loper van 16 kilometer aan gemiddeld slechts 5 procent, won Remco Evenepoel als ukkie in 2020. Onze landgenoot kreeg later voor die prestatie zelfs een standbeeld bovenop de berg.