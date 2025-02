LIVE Ronde van de Algarve: Red Bull-Bora-Hansgrohe en Visma-LaB slaan de handen in elkaar achter kopgroep met Brent Van Moer

Dan zijn er nog drie Portugezen voorin die we niet voorgesteld hebben. Fabio Costa (Anicolor/Tien 21) is op zijn 25e al aan zijn vierde verschillende werkgever uit eigen land bezig. Voor geen van zijn voorgaande ploegen kon hij winnen, al mocht hij in 2022 wel als derde mee op het podium van het NK, na winnaar Joao Almeida.



André Carvalho (Efapel) koerste dan weer drie jaar voor Cofidis in de WorldTour, waarvoor hij in 2023 nog de Vuelta uitreed. Onder meer in de GP Jef Scherens in Leuven eindigde hij in de top 10, toen nog wel voor Hagens Berman. Vorig jaar zette Carvalho, nu 27, een stapje terug naar het lokale Portugese circuit.



Tot slot rijdt ook Hugo Nunes in de aanval. Na zes jaar bij Radio Popular maakte hij dit seizoen de overstap naar Credibom/LA Aluminios/Marcos Car. Op zijn 28e heeft Nunes nog geen profwinst te pakken.