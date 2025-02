LIVE Ronde van de Algarve: Brent Van Moer bemachtigt een plekje in vroege vlucht van acht renners

Jarrad Drizners, een van de lead-outs van Arnaud De Lie, volgde in 'the heat of the moment' als eerste de foute afleiding naar de laatste rechte lijn.



"Er waren ook geen dranghekken, tot we op het rechte stuk zaten. Het ging zo snel en het instinct nam over. We hadden gisteren nog verkend, maar het was heel onduidelijk en dat komt iedereen in het peloton duur te staan", zo blikte hij gisteren terug bij onze man ter plaatse Renaat Schotte.