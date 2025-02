LIVE Ronde van de Algarve: Voorsprong van Portugese vluchtgroep stabiliseert rond de 3'30"

Naast de Argentijn zien we uiteraard grotendeels Portugezen in het gezelschap, maar met Victor Cesar de Paula is er ook een Braziliaan van de partij. 21 jaar jong, maar wel al tweetal jaar volop aan het koersen in Europa.



Tivani mag dan wel de enige zijn met profkoersen op zijn palmares, met Francisco Campos is er nog iemand die al eens kon vieren. Hij won in 2019 een rit in de beloftekoers Tour de l'Espoir. Noah Campos is dan weer de regerende Portugese beloftekampioen op de weg.