LIVE Ronde van de Algarve: Met kwartiertje vertraging beginnen Wout van Aert en de andere snelle mannen aan de openingsrit

Daarentegen zien we slechts drie ProContinentale ploegen aan het werk, maar wel niet de minste met het Tudor van Alaphilippe en Lotto met onder meer De Lie. Ook Caja Rural met Portugese koning van de baan Iuri Leitao tekent present.



De negen Continentale teams – allemaal kleinere ploegen uit Portugal – zullen in dit bijzonder sterke deelnemersveld wellicht niet in de prijzen kunnen rijden. Zij moeten hopen op een verre ereplaats of wat publiciteit in de aanval.