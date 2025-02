LIVE Ronde van de Algarve: Aftellen naar de massaspurt met Belgische sprinters Van Aert, De Lie, Meeus en Fretin

Vier kansen op Belgische sprintwinst

Enkel Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) kon van de Belgische snelle mannen in de Algarve zijn sprintbenen nog niet tonen dit seizoen. In de Clasica Jaen had hij nog geen topbenen en cijferde hij zich weg.



Jordi Meeus (Red Bull-Bora-Hansgrohe) was met een tweede en vierde plaats in de Ster van Bessèges al twee keer dicht bij een zegeruiker. Een vervolg kwam er niet, want zijn ploeg stapte uit koers na de heisa met auto's op het parcours.



In diezelfde Ster van Bessèges pakte Arnaud De Lie (Lotto) de winst in de onthoofde derde rit, waar dus veel ploegen niet meer van de partij waren. Een tweede seizoenszege kwam er niet voor de Belgische kampioen.



In de Clasica de Almeria was het namelijk meteen bingo voor Milan Fretin bij zijn eerste koersdag. Wie van de Belgen kan vandaag raak schieten?