Complete chaos in de Algarve: hele peloton verkeerd gestuurd, Ganna eerst over de streep (maar geen ritwinnaar)

Wat liep daar allemaal mis? In de volle sprintvoorbereiding nam het voltallige peloton de verkeerde afslag, waardoor ze plots achter het publiek terechtkwamen. Filippo Ganna sloeg wel het juiste straatje in en kwam als eerste over de streep van de openingsetappe in de Ronde van de Algarve. Door alle heisa besliste de organisatie echter om de uitslag te schrappen, dus geen ritwinst voor Ganna en geen tijdsverschillen.