LIVE: Van Aert opent de finale en gaat er solo vandoor in het peloton

Mikel Landa, Sergio Higuita en Tao Geoghegan Hart deden gisteren in de tijdrit de slechtste zaken in de top 10 en vallen (ver) terug. Zij moeten al een halve minuut of meer vinden vandaag om hun plekje te heroveren.



Ook Sepp Kuss maakte een tuimeling van 3 naar 11 na niet de beste tijdrit uit zijn carrière. Tom Pidcock, nu 10e in de stand, had zich meer toegelegd op de tijdritfiets deze winter, maar had toch ongetwijfeld ook op meer gehoopt dan een 26e plaats in de daguitslag van gisteren in Albufeira.