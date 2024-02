LIVE: Toptijd Remco Evenepoel aan tussenpunt 1, Van Aert doet niet mee om de dagwinst

Traditioneel bevat de vijfdaagse in de Algarve jaarlijks wel een tijdrit van rond de 20 kilometer. Vorig jaar was de chrono in Lagoa de afsluiter van de ronde, nu is het dus een dagje vroeger te doen.



Dit jaar is het de beurt aan Albufeira om de tijdrit te organiseren. De bad- en feeststad is een van de vaste start- of finishplaatsen in zowat elke editie van de Ronde van de Algarve.