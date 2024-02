LIVE: Wout van Aert wil wegblijven uit de chaos, schiet Gerben Thijssen voor de 2 keer raak in de Algarve?

Jasper Stuyven (Lidl-Trek) is een van de vele renners die in de Algarve hun voorjaarsconditie aan het bijvijlen zijn.



In de massasprint zal hij vandaag een belangrijke wagon vormen in de trein voor zijn sprintkopman Edward Theuns.



Ontdek hieronder welke klassiekers Stuyven dit voorjaar allemaal rijdt.