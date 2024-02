LIVE: Remco Evenepoel en Wout van Aert zijn bij de les in bergetappe Ronde van de Algarve

Voor Tom Pidcock is deze Ronde van de Algarve zijn vuurdoop van het nieuwe seizoen.



"Gisteren had ik het wat lastig omdat ik nog competitieritme mis. Maar het voelde al beter aan dan vorig jaar", vertelt de Brit aan Renaat Schotte, onze man ter plekke.



Pidcock telt al af naar de tijdrit van zaterdag, want daar heeft hij deze winter extra op gefocust. "Mijn positie is beter en ik voel me comfortabeler op de tijdritfiets. Ik ben benieuwd waar ik zal uitkomen."



Die tijdrit zal Pidcock van pas komen, want de Strade Bianche-winnaar wil komende zomer hoge ogen gooien in het Tour-klassement.