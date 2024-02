Ronde van de Algarve: Belgisch sprintsucces in openingsetappe? Volg het live vanaf 12.45 uur

De etappe van vandaag is een kopie van de openingsrit van 2 jaar geleden. Toen mondde het uit in een sprintersfestijn.



The Wolfpack zette in die rit een geweldige sprinttrein op poten met Remco Evenepoel, Yves Lampaert en Bert Van Lerberghe. Sprintkogel Fabio Jakobsen maakte het netjes af.