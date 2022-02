Zet Evenepoel in lange tijdrit klassementsambities kracht bij in Algarve?

In de Ronde van de Algarve is het peloton bij de voorlaatste rit aanbeland. Er staan de renners 32 lange kilometers tegen de klok te wachten. In principe is dat spek voor de bek van Remco Evenepoel. Kan de jonge Belg zijn klassementsambities vandaag kracht bijzetten? Volg het deze namiddag live.