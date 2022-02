Storm Evenepoel blaast iedereen weg in tijdrit in Ronde van de Algarve

Remco Evenepoel mocht in Portugal al pronken met de trui van beste jongere, maar de jonge Belg had zijn zinnen gezet op een ander kleurtje. In de tijdrit kreeg Evenepoel de uitgelezen kans om de klassementsmannen het vuur aan de schenen te leggen.

Een opvallende naam trok als eerste de aandacht: Daan Hoole (Trek-Segafredo) was de eerste renner die vandaag verbaasde door de tijd van Geraint Thomas (Ineos) met bijna 2 minuten te verbeteren.

Op de tijdritkanonnen was het even wachten, maar dan schoot Europees kampioen Stefan Küng (Groupama-FDJ) uit de startblokken.

Küng toonde meteen wat hij waard was en verbeterde de tijd van Hoole. Hij mocht plaats nemen in de hotseat, maar dat was toch niet met een gerust hart want Remco Evenepoel moest nog finishen.

Evenepoel vertrok als een kanonskogel en scheurde over het parcours in de Algarve. De beste tussentijd van Stefan Küng reed hij aan het eerste tussenpunt aan flarden en ook zijn tijd aan het 2e tussenpunt moest eraan geloven.

Evenepoel stormde af op de finish in Tavira en zette een toptijd neer. Hij knalde met een gemiddelde snelheid van 52 km/h naar de overwinning. Morgen start hij in de leiderstrui aan de laatste etappe van de Ronde van de Algarve.