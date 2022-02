LIVE: Rafael Reis voorlopig leider, Remco Evenepoel schiet om 17.44u uit de startblokken in Algarve

Fase per fase

Fase per fase

17:10 17 uur 10. Aan het 1e tussenpunt heeft Daan Hoole een mooie tussentijd neergezet. De Nederlander van Trek-Segafredo legde 9,6 kilometer af in 12'10". Dat is 13 seconden sneller dan Geraint Thomas. . Aan het 1e tussenpunt heeft Daan Hoole een mooie tussentijd neergezet. De Nederlander van Trek-Segafredo legde 9,6 kilometer af in 12'10". Dat is 13 seconden sneller dan Geraint Thomas.

17:09 17 uur 09. Castroviejo vetrekt. Jonathan Castroviejo begint aan zijn tijdrit in de Algarve. De renner van Ineos kroonde zich al 5 keer tot Spaans kampioen tijdrijden. Welke tijd zet de Spanjaard vandaag neer? . Castroviejo vetrekt Jonathan Castroviejo begint aan zijn tijdrit in de Algarve. De renner van Ineos kroonde zich al 5 keer tot Spaans kampioen tijdrijden. Welke tijd zet de Spanjaard vandaag neer?

17:03 17 uur 03. Reis heeft nog steeds de beste tijd. De beste tijd van Rafael Reis blijft voorlopig staan aan de finish in Tavira. Michel Hessmann komt binnen en zet de 3e beste tijd neer. . Reis heeft nog steeds de beste tijd De beste tijd van Rafael Reis blijft voorlopig staan aan de finish in Tavira. Michel Hessmann komt binnen en zet de 3e beste tijd neer.

16:59 16 uur 59. Louis Vervaeke vertrekt. Louis Vervaeke rijdt van het startpodium in de Algarve. . Louis Vervaeke vertrekt Louis Vervaeke rijdt van het startpodium in de Algarve.

16:54 16 uur 54. Aan het 1e tussenpunt heeft Geraint Thomas meteen de snelste tijd van Michel Hessmann scherper gesteld:12'23". . Aan het 1e tussenpunt heeft Geraint Thomas meteen de snelste tijd van Michel Hessmann scherper gesteld:12'23".

16:51 16 uur 51. De 3e beste tijd in Tavira is voor Kasper Asgreen: 41'38". Rafael Reis (Glassdrive Q8 Anicolor) en Jay Vine (Alpecin-Fenix) doen beter. Vine is enkele honderdsten trager dan Reis. . De 3e beste tijd in Tavira is voor Kasper Asgreen: 41'38". Rafael Reis (Glassdrive Q8 Anicolor) en Jay Vine (Alpecin-Fenix) doen beter. Vine is enkele honderdsten trager dan Reis.

16:39 16 uur 39. Geraint Thomas rijdt van het startpodium. Geraint Thomas van Ineos begint aan zijn 32,2 kilometer. . Geraint Thomas rijdt van het startpodium Geraint Thomas van Ineos begint aan zijn 32,2 kilometer.

16:38 16 uur 38. De snelste tijd aan tussenpunt 1 is momenteel voor Michel Hessmann. Over de eerste 9,6 kilometer deed de Duitser van Jumbo-Visma 12'32". Aan het 2e tussenpunt klokte Rafael Reis 31'03". Kasper Asgreen had aan het eerste tussenpunt een betere tijd dan Reis, maar aan het 2e tussenpunt zette de Portugees een betere tijd neer dan de Deen van Quick-Step Alpha Vinyl. . De snelste tijd aan tussenpunt 1 is momenteel voor Michel Hessmann. Over de eerste 9,6 kilometer deed de Duitser van Jumbo-Visma 12'32". Aan het 2e tussenpunt klokte Rafael Reis 31'03". Kasper Asgreen had aan het eerste tussenpunt een betere tijd dan Reis, maar aan het 2e tussenpunt zette de Portugees een betere tijd neer dan de Deen van Quick-Step Alpha Vinyl.

16:29 16 uur 29. De gemiddelde snelheid van Rafael Reis was 46,8 km/h. . De gemiddelde snelheid van Rafael Reis was 46,8 km/h.

16:26 16 uur 26. Beste tijd voor Rafael Reis. De tijd van Yves Lampaert wordt meteen verbeterd. Rafael Reis doet het bijna een minuut beter: 41'15". . Beste tijd voor Rafael Reis De tijd van Yves Lampaert wordt meteen verbeterd. Rafael Reis doet het bijna een minuut beter: 41'15".

16:25 16 uur 25. Yves Lampaert zijn tijdrit zit erop. Hij deed er 42'20" over. . Yves Lampaert zijn tijdrit zit erop. Hij deed er 42'20" over.

16:13 16 uur 13. 1e tussenpunt: beste tijd voor Asgreen. Kasper Asgreen verbetert op zijn beurt weer de tijd van Rafael Reis aan het 1e tussenpunt. Hij is 4 seconden sneller: 12'36". . 1e tussenpunt: beste tijd voor Asgreen Kasper Asgreen verbetert op zijn beurt weer de tijd van Rafael Reis aan het 1e tussenpunt. Hij is 4 seconden sneller: 12'36".

16:07 16 uur 07. Het 1e tussenpunt komen de renners tegen na 9,6 kilometer. Na 22,8 kilometer ligt het 2e tussenpunt. . Het 1e tussenpunt komen de renners tegen na 9,6 kilometer. Na 22,8 kilometer ligt het 2e tussenpunt.

16:05 16 uur 05. De eerste renners komen aan in Tavira. De beste tijd is voorlopig voor Michele Gazzoli (Astana Qazaqstan). Hij legde 32,2 kilometer af in 42'58". . De eerste renners komen aan in Tavira. De beste tijd is voorlopig voor Michele Gazzoli (Astana Qazaqstan). Hij legde 32,2 kilometer af in 42'58".

15:57 15 uur 57. Kasper Asgreen vertrekt. Een ander tijdritkanon vertrekt in de Algarve. Kasper Asgreen begint aan zijn race tegen de klok. . Kasper Asgreen vertrekt Een ander tijdritkanon vertrekt in de Algarve. Kasper Asgreen begint aan zijn race tegen de klok.

15:57 15 uur 57. De beste tijd van Lampaert aan het 1e tussenpunt heeft niet lang standgehouden. De Portugees Rafael Reis (Glassdrive Q8 Anicolor) is 13 seconden sneller. . De beste tijd van Lampaert aan het 1e tussenpunt heeft niet lang standgehouden. De Portugees Rafael Reis (Glassdrive Q8 Anicolor) is 13 seconden sneller.

15:54 15 uur 54. Beste tijd voor Lampaert aan 1e tussenpunt. Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl) heeft voorlopig de beste tijd aan het eerste tussenpunt. Om hem daar te kloppen moet iemand beter doen dan 12'53". De prijzen worden uiteraard uitgedeeld aan de streep. Het is afwachten welke tijd Lampaert neerzet na 32,2 kilometer. . Beste tijd voor Lampaert aan 1e tussenpunt Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl) heeft voorlopig de beste tijd aan het eerste tussenpunt. Om hem daar te kloppen moet iemand beter doen dan 12'53". De prijzen worden uiteraard uitgedeeld aan de streep. Het is afwachten welke tijd Lampaert neerzet na 32,2 kilometer.

15:49 15 uur 49. Favorieten. Remco Evenepoel kan het de andere klassementsmannen aardig moeilijk maken vandaag. Voor de overwinning is hij een van de favorieten, maar er zijn nog goeie tijdrijders in de Algarve. Zijn ploeggenoot Kasper Asgreen kan vandaag een goeie tijd neerzetten. Belgisch kampioen tijdrijden Yves Lampaert mag ook niet vergeten worden. Quick-Step Alpha Vinyl heeft enkele goeie tijdrijders achter de hand. Alle ogen zullen ook gericht zijn op de Europese kampioen Stefan Küng. Hij is een grote favoriet voor de overwinning vandaag. . Favorieten Remco Evenepoel kan het de andere klassementsmannen aardig moeilijk maken vandaag. Voor de overwinning is hij een van de favorieten, maar er zijn nog goeie tijdrijders in de Algarve. Zijn ploeggenoot Kasper Asgreen kan vandaag een goeie tijd neerzetten. Belgisch kampioen tijdrijden Yves Lampaert mag ook niet vergeten worden. Quick-Step Alpha Vinyl heeft enkele goeie tijdrijders achter de hand. Alle ogen zullen ook gericht zijn op de Europese kampioen Stefan Küng. Hij is een grote favoriet voor de overwinning vandaag.