Ronde van de Algarve: Meeus en Merlier krijgen een herkansing in 3e etappe

10 uur 57. Wie klopt Fabio Jakobsen? Fabio Jakobsen won dit seizoen al 3 keer. Woensdag was hij ongenaakbaar in Lagos. De Nederlander is ook vandaag de te kloppen man, maar Quick Step-Alpha Vinyl is werkpaard Tim Declercq kwijtgespeeld door maagproblemen. Jordi Meeus eindigde op de openingsdag 2e, maar de jury zette hem terug in de daguitslag. Hij zal tuk zijn op revanche. De andere snelheidsduivels in dit peloton zijn onder meer Tim Merlier, Bryan Coquard en Alexander Kristoff. .