LIVE Ronde van de Algarve: Nieuwe sprinterskans, 7 vluchters kleuren de dag

15:03 15 uur 03. De vroege vluchters hebben een aardige voorsprong uitgebouwd. In het peloton beginnen ze nu stilaan wakker te worden. Groupama-FDJ neemt voorlopig de touwtjes in handen. Ze moeten nog 6'25" goedmaken.

14:58 Tim Merlier kwam ten val, schijnbaar zonder veel schade. 14 uur 58.

14:39 14 uur 39. Nog 150 kilometer. De sprintersploegen laten het werk voorlopig over aan de ploegmaats van de leider. Txomin Juaristi staat als best geplaatste op 10'57" van David Gaudu. Er is dus geen vuiltje aan de lucht.

14:30 14 uur 30. Ik voelde me gisteren goed. Ik hoop dat mijn benen zaterdag minstens even goed zijn tijdens de tijdrit. . Remco Evenepoel (Quick Step-Alpha Vinyl).

14:20 Eerste uur. Het eerste wedstrijduur staat in de boeken. Gezapig is niet het juiste woord, want het zevental heeft toch 43 kilometer afgevinkt. Het verschil met de grote groep stabiliseert rond 5'35". . 14 uur 20.

13:51 4'40". In het peloton praten ze nog even over koetjes en kalfjes. De voorsprong dikt snel aan. Al heeft de Ruta del Sol ons geleerd dat een misrekening nooit uit te sluiten valt. Vraag dat maar aan Rune Herregodts. . 13 uur 51.

13:38 13 uur 38. Een bont allegaartje met paspoorten uit Spanje, Portugal en Colombia zal ons de komende uren vergezellen. Het peloton haalt voorlopig de schouders op: 1'15".

13:33 13 uur 33. Na 15 kilometer heeft een verzameling van een zevental lieden meer kans op slagen. Ze zetten het peloton op meer dan 20 seconden.

13:26 Val in het peloton. Het licht staat nog niet op groen voor de kopgroep, maar misschien verandert een val in het peloton wel iets aan de situatie. De volgwagens van Bora-Hansgrohe en UAE worden opgetrommeld voor assistentie. . 13 uur 26.

13:23 13 uur 23. De vlucht van de dag lijkt gevormd. 5 renners bundelen hun krachten. Voor de klassementsmannen is er alleszins geen gevaar.

13:07 13 uur 07. In Almodovar worden de laatste handtekeningen gezet. Het peloton is klaar voor deze 3e etappe. We tellen nog 155 renners: Andrea Pasqualon (Intermarché-Wanty-Gobert) en Jonathan Lastra (Caja Rural) stuurden hun kat.

13:07 13 uur 07 match begonnen Start



10:57 10 uur 57. Wie klopt Fabio Jakobsen? Fabio Jakobsen won dit seizoen al 3 keer. Woensdag was hij ongenaakbaar in Lagos. De Nederlander is ook vandaag de te kloppen man, maar Quick Step-Alpha Vinyl is werkpaard Tim Declercq kwijtgespeeld door maagproblemen. Jordi Meeus eindigde op de openingsdag 2e, maar de jury zette hem terug in de daguitslag. Hij zal tuk zijn op revanche. De andere snelheidsduivels in dit peloton zijn onder meer Tim Merlier, Bryan Coquard en Alexander Kristoff.

10:55 10 uur 55. Het wordt lastig om mijn eerste plaats te behouden tijdens de tijdrit zaterdag, maar ik wil het werk van deze winter laten renderen. Ik zal mijn leiderstrui met hand en tand verdedigen. . David Gaudu (Groupama-FDJ).

