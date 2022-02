LIVE: Peloton jaagt op vroege vluchters met 2 laatste beklimmingen in het vizier

Net zoals gisteren treft een valpartij weer het peloton. De valpartij gebeurt redelijk achteraan het peloton. Coquard is er ook bij betrokken. Van den Berg van Groupama-FDJ blijft liggen. Dat ziet er voorlopig niet goed uit. Ion Izaguirre (Cofidis) is eveneens slachtoffer van de val.

Val. Net zoals gisteren treft een valpartij weer het peloton. De valpartij gebeurt redelijk achteraan het peloton. Coquard is er ook bij betrokken. Van den Berg van Groupama-FDJ blijft liggen. Dat ziet er voorlopig niet goed uit. Ion Izaguirre (Cofidis) is eveneens slachtoffer van de val. . 17 uur 29.

17 uur 28. 30 kilometer tot de voet van de Picota. De volgende beklimming komt steeds dichterbij voor de renners. De kopgroep rijdt nog altijd voor het peloton uit. De voorsprong is te klein om de klimmers van het pak voor te zijn op een beklimming als de Foia. Het is afwachten hoe ze het doen op de Picota. .

17 uur 23. In het peloton zien we zoals daarstraks de renners van Quick-Step Alpha Vinyl aan het werk. Groupama-FDJ komt nu ook opdagen. Zij hebben met David Gaudu ook een renner die kans maakt op overwinning. .

17 uur 09. We zien Fabio Jakobsen vooraan het peloton in zijn gele leiderstrui. Zijn ploeggenoten van Quick-Step Alpha Vinyl zitten in zijn buurt aan kop van het peloton. Ze houden de touwtjes in handen. Evenepoel draagt de witte trui van het jongerenklassement. Ook hij zit goed vooraan. .