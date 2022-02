LIVE: Na beloftewereldkampioen Filippo Baroncini valt ook Tim Declercq uit in de Algarve

14:08 Quick-Step Alpha Vinyl met leider Jakobsen voor de start. 14 uur 08. Quick-Step Alpha Vinyl met leider Jakobsen voor de start.

Het officiële startsein van de 2e etappe van de Ronde van de Algarve is gegeven.

Ook Nils Politt start niet. Tim Declercq haakte deze middag af en nu is het aan Nils Politt. Politt deed gisteren nog werk aan kop van het peloton voor Bora-Hansgrohe. Nu zal zijn ploeg hem moeten missen.

Start De renners vertrekken in Albufeira. Het peloton verlaat de Portugese kust en trekt het binnenland in. Ze gaan op zoek naar de 3 beklimmingen van de dag.

Jakobsen in leiderstrui. Fabio Jakobsen snelde gisteren naar de overwinning in Lagos. Het was de kroon op het werk van Quick-Step Alpha Vinyl. De gele leiderstrui is voor hem vandaag. Op de Foia kan het bijna niet anders dat de trui van schouders zal veranderen want deze etappe is niet op het lijf van de sprinters geschreven.

Foia: slotklim. De Foia is een venijnig klimmetje. De renners beginnen de klim aan 9,3%, maar zoeken daarna een gemiddelde op van 6,1%. Vlak voor de slotklim moeten de renners een klim van 10,3 kilometer afwerken, de Picota. Wat zullen de renners na 175 kilometer nog uit hun benen kunnen schudden op de slotklim? Vorig jaar won Ethan Hayter (Ineos) op de Foia na een sprint met een klein groepje. De Brit is er dit jaar weer bij net zoals Remco Evenepoel. Evenepoel kan vandaag voor de 2e keer winnen op de Foia. Hij kan er ook zijn standbeeld groeten. Zijn zege in 2020 gaf een lokale kunstenaar de inspiratie om Evenepoel te eren met een standbeeld boven op de Alto da Foia.

Geen Tim Declercq meer in de Ronde van de Algarve.

Quick-Step Alpha Vinyl mist Declercq. Minder goed nieuws in het kamp van Quick-Step Alpha Vinyl. Tim Declercq moet de Ronde van de Algarve verlaten wegens maagproblemen. Declercq was gisteren ook een belangrijke pion in de lead-out die Fabio Jakobsen aan de overwinning hielp. Evenepoel & co moeten hem vanaf vandaag missen.

Het parcours. Gisteren was het aan de sprinters, maar vandaag kunnen de klassementsmannen hun slag slaan. De etappe van 182 kilometer kent wat hindernissen. De aankomst ligt op de Foia in Monchique. Een klim van 7,7 kilometer aan gemiddeld 6,1%. Vlak voor de slotklim moeten de renners ook een klim van 2e categorie afwerken. Op de Picota is het 10,3 kilometer klimmen geblazen aan 5,3%. Na de afdaling van deze klim is het aan de Foia. Kan Remco Evenepoel hier de andere klimmers een hak zetten? Na 96 kilometer beginnen de renners aan de eerste klim van de dag. De Pomba is 13,5 kilometer lang aan 2,6%. Om 13.50 uur is de start voorzien in Albufeira.

09:44 09 uur 44.

Gebroken arm voor beloftewereldkampioen Baroncini. De Italiaan Filippo Baroncini komt donderdag niet meer aan de start in de Algarve. De beloftewereldkampioen is gisteren op zo'n 13 kilometer van de streep ten val gekomen en heeft daarbij zijn arm gebroken. Een domper voor Trek-Segafredo, dat dit voorjaar graag wilde ontdekken wat de 21-jarige Italiaan waard zou zijn in de voorjaarsklassiekers. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe groot de impact van de blessure zal zijn op het voorjaar van Baroncini. De jonge Italiaan is overigens niet de enige die we donderdag niet meer terugzien. Ook Sebastian Molano (UAE Team Emirates) komt niet aan de start. Hij viel met een grote groep op zo'n 39 km van de finish en bezeerde daarbij zijn hoofd. Francisco Campos en Ricardo Mestre haalden het eind van de openingsrit evenmin.



