Gaudu ontwijkt crash van Foss en Higuita en wint, Evenepoel finisht 6e

David Gaudu (Groupama-FDJ) heeft de eerste krachtmeting tussen de klassementsmannen gewonnen in de Ronde van de Algarve. De Fransman was de snelste na een slotklim zonder aanvallen, al profiteerde hij mee van de botsing tussen Tobias Foss (Jumbo-Visma) en Sergio Higuita (Bora-Hansgrohe). Remco Evenepoel (Quick Step-Alpha Vinyl) had geen versnelling in petto.