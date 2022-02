Sprinters krijgen meteen een kans in openingsetappe Ronde van de Algarve

Fabio Jakobsen koestert mooie herinneringen aan de openingsetappe met Lagos als aankomstplaats. Hij won de 1e etappe van de Ronde van de Algarve in 2019 en 2020. De Nederlander van Quick-Step Alpha Vinyl is er dit jaar terug bij.

Vorig jaar lag de finish van de openingsetappe in Portimão en vertrokken de renners in Lagos. Sam Bennett snelde toen naar de overwinning.

11 uur 34. Het parcours. De 1e etappe van de Ronde van de Algarve is meteen in het voordeel van de sprinters. Na net geen 200 kilometer weten we wie in Lagos de snelste is. Om 13.25 uur vertrekken de renners in Portimão. Na een passage langs de Portugese kust trekken de renners richting de eerste klim van de dag(4e categorie). De tweede en meteen ook de laatste klim is een van 3e categorie. Nadat ze die beklimming verteerd hebben, moeten ze nog 100 kilometer afwerken. .