LIVE: 2 beklimmingen zijn achter de rug en vormden geen gevaar voor sprinters

16:52 16 uur 52. wielrennen Rune Herregodts: van examen op maandag naar straf nummertje in Ruta del Sol

16:47 16 uur 47. Het werk in het peloton begint zijn tol te eisen voor de koplopers. Hun voorsprong neemt af tot 1'30". . Het werk in het peloton begint zijn tol te eisen voor de koplopers. Hun voorsprong neemt af tot 1'30".

16:42 De renners treffen zonnige weersomstandigheden in de Algarve. . 16 uur 42. De renners treffen zonnige weersomstandigheden in de Algarve.

16:36 16 uur 36. Tussensprint over 8 kilometer. De kopgroep zet nu de afdaling in richting de tussensprint in Aljezur. . Tussensprint over 8 kilometer De kopgroep zet nu de afdaling in richting de tussensprint in Aljezur.

16:32 16 uur 32. In het peloton doet Quick-Step Alpha Vinyl het werk aan kop in functie van sprinter Fabio Jakobsen. De kopgroep heeft een voorsprong van 2'20". Nog 80 kilometer te gaan. . In het peloton doet Quick-Step Alpha Vinyl het werk aan kop in functie van sprinter Fabio Jakobsen. De kopgroep heeft een voorsprong van 2'20". Nog 80 kilometer te gaan.

16:27 16 uur 27. De Ronde van de Algarve heeft een mooie erelijst. Voor João Rodrigues (2021) en Remco Evenepoel (2020) won Tadej Pogacar in de Algarve. Voor Michal Kwiatkowski in 2018 kon ook de landgenoot en concurrent van Pogacar toeslaan. Primoz Roglic schreef de Volta ao Algarve in 2017 op zijn naam. De 2 jaren voordien won Geraint Thomas het eindklassement in de Algarve. Dit jaar is de renner van Ineos er weer bij. . De Ronde van de Algarve heeft een mooie erelijst. Voor João Rodrigues (2021) en Remco Evenepoel (2020) won Tadej Pogacar in de Algarve. Voor Michal Kwiatkowski in 2018 kon ook de landgenoot en concurrent van Pogacar toeslaan. Primoz Roglic schreef de Volta ao Algarve in 2017 op zijn naam. De 2 jaren voordien won Geraint Thomas het eindklassement in de Algarve. Dit jaar is de renner van Ineos er weer bij.

16:14 3'30". Na de laatste beklimming, de Nave, heeft de kopgroep zijn voorsprong kunnen uitbreiden met een minuut. . 16 uur 14. 3'30" Na de laatste beklimming, de Nave, heeft de kopgroep zijn voorsprong kunnen uitbreiden met een minuut.

16:11 Zal Evenepoel ook in deze Ronde van de Algarve zijn handen eens in de lucht kunnen gooien? . 16 uur 11. Zal Evenepoel ook in deze Ronde van de Algarve zijn handen eens in de lucht kunnen gooien?

16:09 16 uur 09. Oliveira komt weer aansluiten. Het leek even allemaal te snel te gaan voor de Portugees van ABTF - Feirense. Maar nu duikt Oliveira weer op in de kopgroep. Ze zijn weer met 4. . Oliveira komt weer aansluiten Het leek even allemaal te snel te gaan voor de Portugees van ABTF - Feirense. Maar nu duikt Oliveira weer op in de kopgroep. Ze zijn weer met 4.

16:05 16 uur 05. Matias als eerste boven en pakt bergtrui. Voor de top van Nave hebben de 3 achtervolgers toch nog de aansluiting kunnen maken met Nunes. João Matias komt nu als eerste boven en pakt 4 punten. Hij is nu leider van het bergklassement. Morgen start hij in een ander kleurtje aan de 2e etappe. . Matias als eerste boven en pakt bergtrui Voor de top van Nave hebben de 3 achtervolgers toch nog de aansluiting kunnen maken met Nunes. João Matias komt nu als eerste boven en pakt 4 punten. Hij is nu leider van het bergklassement. Morgen start hij in een ander kleurtje aan de 2e etappe.

16:02 16 uur 02. Oliveira moet lossen. De achtervolgende groep telt nu nog maar 2 renners. Voor Oliveira (ABTF - Feirense) gaat het te hard op de Nave en laat begaan. . Oliveira moet lossen De achtervolgende groep telt nu nog maar 2 renners. Voor Oliveira (ABTF - Feirense) gaat het te hard op de Nave en laat begaan.

15:59 15 uur 59. Hugo Nunes heeft een voorsprong van 15 seconden op zijn 3 achtervolgers. Nog 1 kilometer tot de top waar punten liggen voor het bergklassement. . Hugo Nunes heeft een voorsprong van 15 seconden op zijn 3 achtervolgers. Nog 1 kilometer tot de top waar punten liggen voor het bergklassement.

15:53 15 uur 53. Versnelling in kopgroep. Nunes versnelt in de kopgroep. Zo doet hij een gooi naar de eerste plaats in het bergklassement. . Versnelling in kopgroep Nunes versnelt in de kopgroep. Zo doet hij een gooi naar de eerste plaats in het bergklassement.

15:44 15 uur 44. Het is nog redelijk vroeg in de wedstrijd en dat zorgt voor nog geen opschudding in de kopgroep of in het peloton. Op de Nave houdt de kopgroep nog steeds zijn voorsprong van 1'40" vast. De kopgroep is halverwege de klim. . Het is nog redelijk vroeg in de wedstrijd en dat zorgt voor nog geen opschudding in de kopgroep of in het peloton. Op de Nave houdt de kopgroep nog steeds zijn voorsprong van 1'40" vast. De kopgroep is halverwege de klim.

15:44 15 uur 44. De kopgroep begint aan de Nave met een voorsprong van 1'40". Kan het peloton op de klim nog een aantal seconden goedmaken? . De kopgroep begint aan de Nave met een voorsprong van 1'40". Kan het peloton op de klim nog een aantal seconden goedmaken?

15:43 Nave. De 2e en laatste klim voor vandaag is de Nave (3e categorie). De renners klimmen 6 kilometer aan 4,2%. Hierna is het nog 100 kilometer tot aan de finish in Lagos. . 15 uur 43. Nave De 2e en laatste klim voor vandaag is de Nave (3e categorie). De renners klimmen 6 kilometer aan 4,2%. Hierna is het nog 100 kilometer tot aan de finish in Lagos.

15:39 Aimé De Gendt aan het werk voor sprinter Alexander Kristoff. . 15 uur 39. Aimé De Gendt aan het werk voor sprinter Alexander Kristoff.

15:37 15 uur 37. In het peloton nemen nog steeds Quick-Step Alpha Vinyl, Alpecin-Fenix en Intermarché-Wanty-Gobert de touwtjes in handen. Ze moeten nog 2'10" goedmaken met nog 110 kilometer te gaan. Alles is nog te doen. . In het peloton nemen nog steeds Quick-Step Alpha Vinyl, Alpecin-Fenix en Intermarché-Wanty-Gobert de touwtjes in handen. Ze moeten nog 2'10" goedmaken met nog 110 kilometer te gaan. Alles is nog te doen.

15:32 Alpecin-Fenix aan kop van het peloton met Oscar Riesebeek. . 15 uur 32. Alpecin-Fenix aan kop van het peloton met Oscar Riesebeek.