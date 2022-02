Fabio Jakobsen rondt indrukwekkende sprintvoorbereiding van Evenepoel en Lampaert af

Fase per fase

Fase per fase

18:25 18 uur 25. Jakobsen met overmacht. Evenepoel kwam aan kop en verhoogde het tempo. Enkele ploegen konden niet meer volgen waaronder Alpecin-Fenix. Lampaert nam vervolgens over en kon dat tempo nog vasthouden. Het was Van Lerberghe die Jakobsen perfect kon afzetten en voor Jakobsen lag de weg helemaal open naar zijn 3e overwinning. . Jakobsen met overmacht Evenepoel kwam aan kop en verhoogde het tempo. Enkele ploegen konden niet meer volgen waaronder Alpecin-Fenix. Lampaert nam vervolgens over en kon dat tempo nog vasthouden. Het was Van Lerberghe die Jakobsen perfect kon afzetten en voor Jakobsen lag de weg helemaal open naar zijn 3e overwinning.

18:23 18 uur 23. Meeus 2e. Meeus komt te laat en kan Jakobsen niet meer overmeesteren. Hij behaalt wel een mooie 2e plaats. . Meeus 2e Meeus komt te laat en kan Jakobsen niet meer overmeesteren. Hij behaalt wel een mooie 2e plaats.

18:22 18 uur 22. Jakobsen wint! De mannen van Quick-Step vormden een uitstekende lead-out voor Jakobsen. De Nederlander zat in een zetel en wint de sprint. Het is zijn 3e overwinning dit seizoen. . Jakobsen wint! De mannen van Quick-Step vormden een uitstekende lead-out voor Jakobsen. De Nederlander zat in een zetel en wint de sprint. Het is zijn 3e overwinning dit seizoen.

18:20 Laatste km. Evenepoel verhoogt het tempo aan kop van het peloton. Er is zelfs een gat ontstaan. Jakobsen zit nu in het wiel van Van Lerberghe vooraan. . 18 uur 20. Laatste km. Evenepoel verhoogt het tempo aan kop van het peloton. Er is zelfs een gat ontstaan. Jakobsen zit nu in het wiel van Van Lerberghe vooraan.

18:20 18 uur 20. Evenepoel aan kop. Nu is het aan Evenepoel voor Quick-Step Alpha Vinyl. In zijn wiel zitten nog Lampaert, Van Lerberghe en Jakobsen uiteraard. Het tempo schiet de hoogte in. . Evenepoel aan kop Nu is het aan Evenepoel voor Quick-Step Alpha Vinyl. In zijn wiel zitten nog Lampaert, Van Lerberghe en Jakobsen uiteraard. Het tempo schiet de hoogte in.

18:19 18 uur 19. Ook Ineos Grenadiers komt opdagen aan kop van het peloton. Thomas neemt zijn ploeg op sleeptouw. . Ook Ineos Grenadiers komt opdagen aan kop van het peloton. Thomas neemt zijn ploeg op sleeptouw.

18:17 18 uur 17. 5 kilometer. Nog 5 kilometer tot de finish in Lagos. Alpecin-Fenix en Quick-Step Alpha Vinyl zijn alert vooraan. De 2 ploegen bepalen het tempo. . 5 kilometer Nog 5 kilometer tot de finish in Lagos. Alpecin-Fenix en Quick-Step Alpha Vinyl zijn alert vooraan. De 2 ploegen bepalen het tempo.

18:15 18 uur 15. Evenepoel schuift op. In de Ronde van Valencia zagen we Evenepoel nog een straf nummertje opvoeren in de slotkilometers om Jakobsen aan de overwinning te helpen. Herhaalt hij dit vandaag? . Evenepoel schuift op In de Ronde van Valencia zagen we Evenepoel nog een straf nummertje opvoeren in de slotkilometers om Jakobsen aan de overwinning te helpen. Herhaalt hij dit vandaag?

18:14 18 uur 14. Sprinters komen ongeschonden uit valpartij. Sprinters Merlier, Jakobsen, Kristoff, Coquard, Meeus en Hofstetter bevinden zich nog in het peloton. Ook de klassementsmannen zitten nog in het pak: Evenepoel, Pidcock, Thomas, Foss, Gesink, Daniel Martínez, Higuita en Gaudu. . Sprinters komen ongeschonden uit valpartij Sprinters Merlier, Jakobsen, Kristoff, Coquard, Meeus en Hofstetter bevinden zich nog in het peloton. Ook de klassementsmannen zitten nog in het pak: Evenepoel, Pidcock, Thomas, Foss, Gesink, Daniel Martínez, Higuita en Gaudu.

18:11 18 uur 11. Quick-Step Alpha Vinyl, Alpecin-Fenix, Ineos, Intermarché-Wanty-Gobert en BORA-hansgrohe verhogen het tempo vooraan. Zelfs Jakobsen kwam even sleuren aan kop van het peloton, maar werd snel weer afgelost. . Quick-Step Alpha Vinyl, Alpecin-Fenix, Ineos, Intermarché-Wanty-Gobert en BORA-hansgrohe verhogen het tempo vooraan. Zelfs Jakobsen kwam even sleuren aan kop van het peloton, maar werd snel weer afgelost.

18:10 Valpartij achteraan het peloton. De wedstrijd blijft niet gespaard van valpartijen vandaag. Achteraan het peloton gaan er weer een aantal renners tegen de grond. . 18 uur 10. Valpartij achteraan het peloton De wedstrijd blijft niet gespaard van valpartijen vandaag. Achteraan het peloton gaan er weer een aantal renners tegen de grond.

18:06 18 uur 06. De sprinters komen stilaan in beeld. Jakobsen, Merlier en Kristoff positioneren zich in de trein van hun ploeg. . De sprinters komen stilaan in beeld. Jakobsen, Merlier en Kristoff positioneren zich in de trein van hun ploeg.

18:01 18 uur 01. Declercq en Lampaert voor Quick-Step Alpha Vinyl. Naast de mannen van BORA-hansgrohe zien we de renners van Quick-Step Alpha Vinyl het werk doen. Declercq en Lampaert controleren het peloton in functie van hun sprinter Jakobsen. . Declercq en Lampaert voor Quick-Step Alpha Vinyl Naast de mannen van BORA-hansgrohe zien we de renners van Quick-Step Alpha Vinyl het werk doen. Declercq en Lampaert controleren het peloton in functie van hun sprinter Jakobsen.

17:57 17 uur 57. Treintje van Bora aan kop van peloton. BORA-hansgrohe positioneert zich vooraan het peloton. Een Belg van de ploeg kan vandaag wel eens voor gevaar zorgen in de sprint. Jordi Meeus kan BORA-hansgrohe vertegenwoordigen in de sprint. . Treintje van Bora aan kop van peloton BORA-hansgrohe positioneert zich vooraan het peloton. Een Belg van de ploeg kan vandaag wel eens voor gevaar zorgen in de sprint. Jordi Meeus kan BORA-hansgrohe vertegenwoordigen in de sprint.

17:53 17 uur 53. Na de valpartij werd het peloton wat nerveus. Nu lijkt alles weer onder controle en is de rust teruggekeerd. . Na de valpartij werd het peloton wat nerveus. Nu lijkt alles weer onder controle en is de rust teruggekeerd.

17:52 17 uur 52. De ploegen wisselen elkaar af vooraan het peloton. Ook Dries De Bondt mengt zich. . De ploegen wisselen elkaar af vooraan het peloton. Ook Dries De Bondt mengt zich.

17:51 17 uur 51. Politt dirigeert. Nils Politt daagt op aan kop van het peloton. Hij bepaalt momenteel het tempo. In zijn wiel zitten renners van Arkéa-Samsic en Intermarché-Wanty-Gobert. . Politt dirigeert Nils Politt daagt op aan kop van het peloton. Hij bepaalt momenteel het tempo. In zijn wiel zitten renners van Arkéa-Samsic en Intermarché-Wanty-Gobert.

17:48 17 uur 48. Arkéa Samsic doet ook zijn werk aan kop van het peloton. Zij mikken voor vandaag op sprinter Hugo Hofstetter. . Arkéa Samsic doet ook zijn werk aan kop van het peloton. Zij mikken voor vandaag op sprinter Hugo Hofstetter.

17:42 17 uur 42. Peloton is uitgedund. Door de valpartij is het peloton uitgedund. De favorieten voor de winst vandaag zitten wel nog in het peloton. Alleen kan UAE niet meer rekenen op Sebastián Molano. . Peloton is uitgedund Door de valpartij is het peloton uitgedund. De favorieten voor de winst vandaag zitten wel nog in het peloton. Alleen kan UAE niet meer rekenen op Sebastián Molano.