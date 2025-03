Solerende Primoz Roglic slaat dubbelslag op Montjuïc: rit- en eindwinst in Catalonië, De Plus 2e, Van Eetvelt 3e

Primoz Roglic heeft voor de tweede keer in zijn carrière de Ronde van Catalonië op zijn naam geschreven. Samen met Juan Ayuso vocht hij om de boniseconden onderweg, maar de Sloveen besliste het zelf met een solo van 20 kilometer. De jonge Spanjaard kwam vandaag tekort. Roglic juichte in de traditionele slotrit over de Montjuïc, Laurens De Plus en Lennert Van Eetvelt reden naar de 2e en 3e plek.

Bij de 4e van 6 passages over de Montjuïc versnelde Primoz Roglic vanuit het zadel. Er vielen gaatjes in het peloton, maar pas op de top was de Sloveen solo weg. Egan Bernal paste, ook Juan Ayuso moest het hoofd buigen.

Voor Juan Ayuso duurde deze rittenkoers één dag te lang. Hij zette vroeg tijdverlies recht in de tweede sprint, maar bergop moest hij Roglic laten rijden. Hij kon niet meer reageren en zakte zelfs weg in het peloton. De jonge Spanjaard betaalt wat leergeld.

Op de slotdag van de Ronde van Catalonië haalt Primoz Roglic uit. Wegrijden op Montjuïc is niet velen gegeven, maar hij slaagde erin en hij hield het peloton af in de laatste twee ronden.

Aan de tweede tussensprint draaide Ayuso de rollen om. Dankzij een slim manoeuvre in de bocht snelde hij naar de volle buit, Roglic passeerde er als derde.

Roglic won het eerste veldslagje. Hij pakte drie seconden en nam de leidersplaats virtueel over van Ayuso, die maar één seconde kon sprokkelen.

Eén seconde. Daar draaide het om vandaag. Dat was de voorsprong van Juan Ayuso ten opzichte van Primoz Roglic voor de rit. De tussensprints met bonificatieseconden werden zo heel belangrijk.

Van aanvallen was tot dan geen sprake. Ook op het lokale circuit in Barcelona liet Red Bull – BORA – hansgrohe niemand wegrijden, want aan de finish lagen nog bonificatieseconden.

Kopman Primoz Roglic verhoogde zelf het tempo in de vierde ronde. Hij moest niet veel moeite doen om iedereen achter te laten. Concurrent Ayuso schoof nog vlot op, maar moest duidelijk passen in derde positie.

Het bleek het begin van een lange solo te zijn, want niemand kreeg het gaatje dicht. Knechten van Ayuso en een elitegroepje (zonder de Spanjaard) beten hun tanden stuk op Roglic.

De Sloveen sloeg een dubbelslag, want ritwinst volstond uiteraard voor de eindzege. Een verslagen Ayuso en Enric Mas staan mee op het podium.



Van Belgische kant maakten Lennert Van Eetvelt en Laurens De Plus nog indruk. Samen reden ze weg bij de laatste passage over Montjuïc en ze hielden de rest af. De Plus werd tweede, Van Eetvelt derde.