LIVE Ronde van Catalonië (vanaf 10.55 uur): Ayuso of Roglic? Wie trekt het laken naar zich toe in Barcelona?

Halve thuisrijder Ayuso

Voor Juan Ayuso is deze slotrit extra bijzonder, want hij zag het levenslicht in Barcelona. Een echte band met de Catalaanse stad heeft hij niet, want al op jonge leeftijd verhuisde hij naar de Verenigde Staten om daarna te verhuizen naar Madrid en Javea.



"Wanneer mensen zeggen dat ik van Barcelona ben ... Ik zeg liever dat ik uit Javea of Alicante kom, want daar heb ik al mijn herinneringen. Daar ben ik begonnen met wielrennen en ben ik gevormd", vertelde de Spanjaard een aantal jaar geleden aan Cyclingnews.